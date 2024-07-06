«مودرن سبورت» يعلن تفاصيل وفاة اللاعب أحمد رفعت

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم «مودرن فيوتشر سابقاً»، اليوم، وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تدهور حاد في حالته الصحية عن عمر 31 عاماً.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الحالة الصحية للاعب تدهورت بشدة وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى ليتوفاه الله.

كان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، تم نقله على إثرها على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية. وتقرر مغادرته للمستشفى في أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة لكن في منزله. وكان اللاعب ظهر مؤخراً في تدريبات الفريق وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري.



ولعب رفعت لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، ولعب في الوحدة بدوري أدنوك للمحترفين على سبيل الإعارة، كما لعب خمس مباريات دولية مع المنتخب المصري.