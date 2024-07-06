«هيرمس» يطارد كأس الوثبة في رومانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر غدٍ الأحد، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 7 من الخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباق كأس الوثبة ضمن استراتيجية المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وينظم السباق مضمار بليوستي، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب السباق كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، إلى جانب خيول مولودة في فرنسا لملاك من رومانيا وبلغاريا.

وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوي المشاركين، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1720 متراً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، وهو الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر قائمة الترشيحات الجواد الفرنسي المولد «هيرمس دو إيتيوليه» لإيفان يوردانوف، وبإشراف يوليان يوردانوف، وقيادة عارف مارنوف، الذي يدافع عن لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي فاز به بصورة بارعة متصدراً من البداية للنهاية في العام الماضي، وهو غير مهزوم في ثلاثة سباقات.

وينافس على اللقب وصيفة في كأس الوثبة الجواد «جوت دو لاجاردييه» لستيفان رازفان أوراس، بإشراف نفس المالك، وقيادة نورهاي زايلكيف، والثالثة «مارايا» لإيفان يوردانوف، وبإشراف يوليان يوردانوف، بقيادة يولي اسينوف، إلى جانب «ولالا» لكندا ماريا فليت، بإشراف نفس المالكة، وقيادة أوكتافيان ساندو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.