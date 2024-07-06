لاريو مديراً عاماً لإسطبلات الوثبة وياس لسباقات الخيل

أبوظبي (وام)

أعلنت إسطبلات الوثبة، وياس لسباقات الخيل، عن تعيين جيرارد لاريو، رئيس شركة شانتيلي للخيول بفرنسا، في منصب مدير عام إسطبلات الوثبة وياس للسباقات، اعتباراً من يوليو الجاري.

وسيتولى جيرارد لاريو إدارة عمليات التوليد، والتدريب والإشراف على السباقات في إسطبلات الوثبة، وياس للسباقات في الإمارات، ومزرعة الوثبة للخيول بفرنسا.

ويتمتع جيرارد بـ 30 عاماً من النجاح في ساحة السباقات الدولية، ومسؤول عن إدارة العديد من الإسطبلات والخيول، وله من الخبرة والمعرفة في صناعة الخيل، ما سيضيف قيمة كبيرة لإسطبلات الوثبة وياس للسباقات.