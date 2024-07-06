البرازيل تستضيف كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية

ساوباولو (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تقرر أن يستضيف مركز هلفيتيا للخيول بمنطقة إنداياتوبا بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية، البطولة السابعة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وتشارك في البطولة التي تعد أولى جولات كأس الإمارات العالمي في أميركا الجنوبية، مجموعة من الخيول العربية من مختلف المزارع في البرازيل بشكل عام، وولاية ساو باولو تحديداً، والتي يوجد فيها عدد كبير من الملاك والمنتجين.

ويعود تاريخ الخيول العربية في البرازيل إلى العام 1929 الذي شهد ولادة أول سلالة عربية، واستخدمت الخيل العربية في الجيش قبل أن يتم إشراكها في الأنشطة الرياضية، وتم الاعتراف بالجمعية البرازيلية لمربي الخيول العربية في العام 1964، وإنشاء أول كتاب أنساب للخيول العربية بالبرازيل في العام نفسه بعد جمع السجلات الموجودة منذ العام 1930.

من جانبه، أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، أهمية ودور بطولة البرازيل الداعمة لمسيرة نجاح بطولات كأس الإمارات وترسيخ مكانتها عالمياً، انطلاقاً من الرؤية السديدة والدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأضاف أن وصول بطولات الكأس إلى أميركا الجنوبية يعزز جهود استراتيجية الإمارات لدعم ملاك ومربي الخيل العربية والوصول إليهم في مختلف قارات العالم، بهدف إعلاء شأن الحصان العربي.

وقال: «نتوقع أن تكون البطولة ناجحة بالسير على نهج البطولات السابقة التي استقطبت أعداداً كبيرة من الملاك والمربين ممن حرصوا على المشاركة والمنافسة على الألقاب».

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن جمعية الخيول العربية أكملت جاهزيتها بتوفير كل مستلزمات نجاح هذه البطولات حتى تخرج في أفضل صورة وبما يليق باسم دولة الإمارات.

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل بطولة.

وأقيمت البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، في فبراير الماضي في أستراليا، بينما استضافت جمهورية مصر العربية البطولة السادسة خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الماضي.