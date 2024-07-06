انطلاقة قوية لمنافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الجمعة، منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، بمشاركة 571 لاعباً ولاعبة يمثلون 41 نادياً على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وتختتم منافساتها غداً الأحد، وذلك في صالة سبيس 42 بشاطئ الراحة بأبوظبي.

حضر وتابع منافسات اليوم الأول، علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وخالد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة بجانب فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد، بالإضافة إلى وفد الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج «الواكو».

وشهدت انطلاقة البطولة تنافساً محتدماً في مسابقات النوعين من برنامج منافسات البطولة المعتمد على صعيد مسابقتي (كي 1 وبوينت فايت)، والتي شهدت مشاركة 41 نادياً على مستوى الدولة، كما شهدت منافسات البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين، وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 8 سنوات وحتى 18 عاماً.

وتقام البطولة ضمن أجندة فعاليات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ومسابقاته الهادفة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة ودعم مستويات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية بالتجارب المهمة والبطولات، التي تسهم في تعزيز فرص الاستفادة والوقوف على الجاهزية الفنية لنجوم اللعبة، وذلك بما يشمل جميع الأندية على مستوى الدولة.

في المقابل، تقام اليوم منافسات اليوم الختامي بنزلات الدور النهائي بتمام الساعة 12 ظهراً، وتختتم المنافسات عند الساعة 6 مساءً.

من جهته، قال فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثل بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب محطة مهمة لاتحاد اللعبة وللأندية ولكل المشاركين، لقيمتها الكبيرة ودورها في دعم خططنا المتواصلة لاكتشاف المواهب الواعدة والوقوف على المستويات الفنية لقاعدة اللعبة والعمل على توسيع نطاقها ونشر ثقافتها في المجتمع، بما يدعم برامج الاتحاد وفرص إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيراتهم للبطولات والمحافل العالمية الكبرى التي ستقام خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «سعداء بالمشاركة الكبيرة من الفئات المستهدفة في كل بطولة من أجندة مسابقاتنا ما يعكس أهمية ومكانة اللعبة لدى الأندية واللاعبين ويؤكد مدى التفاعل والتطور، الذي تعاصره، متمنياً التوفيق والنجاح لكل المشاركين، داعياً الجماهير للحضور وتشجيع أبطالهم عن قرب».