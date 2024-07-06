كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار سلوزويك في العاصمة البولندية وارسو، غداً الأحد، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، في إطار أجندة سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية ودورها في تعزيز الريادة والتقدم لمكانة الخيل العربية عالمياً.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربية الأصيلة ورفعة شأنها بكل دول العالم وتنمية حضورها في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرتها الأصيلة، دعماً لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتشهد المحطة البولندية مشاركة 12 خيلاً، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في بولندا وأوروبا في سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن فئة «ليستد»، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول صاحبة الحضور البارز في مشهد سباقات الخيل العربية التي تقام في بولندا، ومن أبرزها «ميهاب» من نسل مهاب ومانيلا و«لايتينج سبيرت» من نسل جعفر إيه أس أف واوليا دو لوب بجانب «عائشة الشحانية» من نسل عاصي لإسطبلات الهيفي، كما تشارك إسطبلات مسقط بكل من: «مهيمن مسقط» و«كرم مسقط»، في السباق الذي يمثل الطموح الكبير لنخبة الملاك والمربين للمشاركة والحضور والسعي للظفر باللقب الغالي.

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نفخر بمواصلة أهداف ورسالة الكأس الغالية في رحلتها بالمضامير الأوروبية، ونشيد بالمشاركة المميزة في سباق بولندا والذي تجتمع فيه نخبة المرابط العالمية والملاك والمربين وانعكاسها الإيجابي على قوة السباق، الأمر الذي يؤكد أن سباقات الكأس الغالية تمثل دافعاً مهماً لنخبة الملاك لتسجيل حضورهم ومشاركتهم في هذا الحدث الاستثنائي».

وأضاف: «تعد محطة بولندا من المحطات الكبيرة في أجندة سباقاتنا العالمية لما لها من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربية وتحظى بجماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي وترويجي لرسالة الإمارات السامية عبر هذه السلسلة الغالية التي تعزز أواصر التواصل وتعرف العالم أجمع بتراثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة وحرصها الكبير لإعلاء شأن الخيل العربية الأصيلة».

واختتم بالقول: «نعرب عن ارتياحنا الكبير بالوصول لمحطة بولندا وسط أصداء واسعة ونجاحات كبيرة طوال المحطات السابقة، حيث تؤكد الكأس الغالية مكانتها وقيمتها المرموقة في بولندا التي تعد من المحطات المهمة وذات الحضور البارز في الإنتاج والحفاظ على مسيرة الخيل العربية، بما يتماشى مع خططنا الطموحة لدعم مسيرة ملاك ومربي الخيل العربية في العالم أجمع».

