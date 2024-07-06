أوليسي بطل المرحلة الثالثة من سباق النمسا للدراجات

فيينا (وام)

فاز دراج فريق الإمارات، الإيطالي دييجو أوليسي، بالمرحلة الثالثة من جولة سباق النمسا الـ73 «Tour of Austria»، في مدينة سالزبورج، وانتزع القميص الأحمر لصدارة السباق.

واحتل النمساوي فيليكس جروسشارتنر، دراج فريق الإمارات، المركز الثالث، بعد الدراج الأميركي ماجنوس شيفيلد، الذي فاز بالمركز الثاني في نهاية المرحلة الثالثة، التي امتدت لمسافة تزيد عن 153 كيلومتراً، وبدأت في مدينة «شلادمينج» إلى «سانت يوهان البندورف»، التي تقع على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر.

خاض الدراجون المتسابقون في المرحلة الثالثة من سباق النمسا، 3 تصنيفات لسباق السرعة وثلاثة تصنيفات جبلية، ويتصدر الإيطالي دييجو أوليسي، دراج فريق الإمارات، الترتيب العام بعد انتهاء مراحل السباق الثلاث السابقة، ويحتل النمساوي فيليكس جروسشارتنر دراج فريق الإمارات المركز الرابع.