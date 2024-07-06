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الرياضة

«الإمارات للدراجات» على قمة طواف فرنسا للمرة الخامسة

«الإمارات للدراجات» على قمة طواف فرنسا للمرة الخامسة
6 يوليو 2024 20:16

مراد المصري (أبوظبي)
واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية، صدارته المزدوجة لفئتي الفرق والفردي في النسخة الـ 111 من طواف فرنسا، وذلك للمرحلة الخامسة على التوالي، في ختام المرحلة الثامنة التي أقيمت اليوم، وحقق خلالها تادي بوجاتشار أفضل نتائج الفريق ليواصل التربع على القمة والاحتفاظ بـ «القميص الأصفر».
وأنهى بوجاتشار المرحلة الثامنة بتوقيت وقدره 4,04,50 ساعة، في لحظة عبر فيها عدد كبير من الدراجين خط النهاية في توقيت متقارب للغاية، ليعزز السلوفيني موقعه في صدارة الترتيب بإجمالي توقيت زمني يبلغ 31,21,13 دقيقة.
وما تزال المطارد على أشدها لبوجاتشار مع تواجد البلجيكي ريميكو إيفينيبول من فريق سودال كويك ستيب بالمركز الثاني بفارق 33 ثانية فقط، والدنماركي جوناس فينغارد من فريق فيسما بفارق دقيقة و15 ثانية فقط، من بين أسماء أخرى في بقية المراكز التالية.
وفي ختام هذه المرحلة الثامنة، واصل فريق الإمارات للدراجات صدارته لترتيب الفرق لإجمالي زمن دراجيه، والذي يبلغ الآن 91,08,34 ساعة.
ومن المقرر أن تقام غداً الأحد المرحلة التاسعة، والتي تمتد لمسافة 199 كلم داخل مدينة تروا الفرنسية، وتعتبر واحدة من أقوى المراحل كونها ذات طبيعة منحدرة.

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