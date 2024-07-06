ختام رائع لبطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم، منافسات البطولة الثامنة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، بنادي شباب الأهلي في دبي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية، ونزالات قوية، وأداء لافت لمجموعة من المواهب الشابة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة للفئات السنية بين 12 و17 عاماً.

وتعد البطولة ثالثة بطولات رياضة الفنون القتالية المختلطة، ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، وشهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، للتنافس ضمن عدد من الفئات العمرية والوزنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وتميزت نزالات اليوم بالحماس والندية في ظل تقارب مستوى المتنافسين.

وأشاد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، بأجواء البطولة الحماسية واحترافية التنظيم، حيث خرجت البطولة بأرقى المواصفات العالمية.

وأشاد الظاهري بالإقبال الجماهيري الكبير، الذي يعكس الانتشار الواسع لرياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى الدولة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتوجه بالشكر إلى نادي شباب الأهلي لاستضافته البطولة للمرة الثانية على التوالي وتوفير أفضل بيئة تنافسية للرياضيين المشاركين.

وقال الظاهري: «تعكس البطولة مدى التزام الاتحاد بنشر وتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية لها، وتوفير الإمكانات كافة لتطوير مهارات شباب الوطن وتأهيليهم بالشكل الأمثل للتميز في الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «توفر هذه البطولة خبرات كبيرة حيث تتيح للاعبين فرصة اختبار قدراتهم وتطوير إمكاناتهم البدنية والذهنية في بيئة تنافسية تضاهي البطولات العالمية، وتساهم في تأسيس الجيل القادم من الأبطال القادرين على مواصلة مسيرة إنجازات الدولة في مختلف المحافل والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية».

وأوضح الظاهري: «شكّلت البطولة منصة نموذجية لمواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة، لا سيما بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تنطلق الشهر القادم في أبوظبي، حيث تعتبر محطة مهمة في صقل مواهب أبنائنا وبناتنا من الرياضيين، وإعدادهم بالشكل الأمثل لتمثيل الوطن في الاستحقاق العالمي الكبير».

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يجري تطوير وتحسين بطولات الفنون القتالية المختلطة للناشئين على المستوى المحلي باستمرار، انطلاقاً من أهميتها في توفير قاعدة صلبة لاختيار المواهب القادرة على تمثيل المنتخب الوطني والمحافظة على إنجازاته في المحافل الرياضية المختلفة وبالأخص بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في شهر أغسطس المقبل، بعد أن حقّق منتخبنا فيها المركز الخامس في مشاركته الثانية فقط في نسخة العام الماضي وهو إنجاز غير مسبوق بالنظر إلى الفترة الزمنية التي تطورت بها هذه الرياضة في الدولة».

وأضاف: «شهدت هذه النسخة من البطولة زيادة في مشاركة اللاعبين بنسبة 27 %، ما يعكس الإقبال المتزايد على ممارسة اللعبة، والأهم من ذلك هو الارتفاع الملحوظ في مستوى المشاركين. لقد شاهدنا اليوم أداءً استثنائياً يعكس التزام اللاعبين والمدربين والأكاديميات بتطوير المهارات والارتقاء بالمعايير».

وقال أنطونيو إناشيو، مدرب نادي شباب الأهلي: «حققنا العديد من المكاسب من المشاركة في البطولة خصوصاً من الناحية الفنية. لقد تمكّن اللاعبون من تطبيق التقنيات التي تدربوا عليها في الفترة الماضية على أرض الواقع. ومنحت المشاركة لاعبينا فرصة التكيّف مع المنافسين المختلفين، وصقل مواهبهم واستدامة نموهم وتطورهم».

وأضاف: «تلعب هذه البطولة دوراً محورياً في تحضير رياضيينا للاستحقاقات القادمة، ولا شك بأن الخبرة المكتسبة من الناحية التقنية والنفسية، ضرورية لرفع معدلات جاهزيتهم واستعدادهم للتنافس على الساحتين المحلية والدولية. نحن فخورون بالتفاني والعمل الجاد لرياضيينا الشباب، وواثقون من أنهم سيتألقون في المنافسات الدولية المقبلة».

وقال اللاعب سعيد أحمد من أكاديمية أدما، الذي حقّق ذهبية فئة الناشئين C وزن 57 كجم: «الفوز بالميدالية الذهبية شرف عظيم، إذ يعكس العمل الشاق والتدريب والتفاني خلال التدريبات. حرصت على اتباع نهج فني يرتكز على دفاع قوي والبحث عن اللحظات المناسبة للهجوم. لقد منحني التنافس في هذه البطولة الثقة والخبرة التي أحتاجها للمنافسة في الاستحقاقات القادمة على أعلى المستويات».

وقال اللاعب إبراهيم البلوشي، الذي حقق ذهبية فئة الناشئين C وزن 67: «الحصول على الميدالية الذهبية يعني لي الكثير على المستويات كافة. عملت على تحسين تقنيات القتال الخاصة بي، والبقاء هادئاً تحت الضغط، جميع النزالات التي خضتها شكلت مناسبة رائعة لاستعراض مهاراتي وأنا متحمس للاستفادة من هذا الإنجاز في التحضير للبطولات المقبلة».