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الرياضة

إنجلترا تُنهي مغامرة سويسرا في «اليورو»

إنجلترا تُنهي مغامرة سويسرا في «اليورو»
6 يوليو 2024 22:53

دوسلدورف (د ب أ)
أنهى منتخب إنجلترا مغامرة سويسرا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بألمانيا عند دور الثمانية، ليتأهل الإنجليز للدور قبل النهائي بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح 5-3.
وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث تقدم منتخب سويسرا بهدف مهاجمه بريل إيمبولو في الدقيقة 75 بعد كرة عرضية من زميله دان ندوي، وأدرك الإنجليز التعادل سريعاً في الدقيقة 80 بتسديدة بوكايا ساكا نجم أرسنال، التي سكنت الشباك بعد الارتطام بالقائم الأيمن.
وانتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل متفوقاً بنتيجة 5-3، بعدما نجح في تسديد جميع الركلات الخمس بأقدام كول بالمر وجود بيلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترنت ألكسندر أرنولد، في المقابل سدد الثلاثي السويسري فابيان شار وشيردان شاكيري وزكي العمدوني في الشباك، وأضاع مانويل أكانجي الركلة الأولى التي أنقذها الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد.
ويلعب منتخب إنجلترا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل في دورتموند مع الفائز من مباراة هولندا ضد تركيا.

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