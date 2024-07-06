«الذكاء الاصطناعي» يرسم ملامح مواجهات «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

أقامت رابطة المحترفين، أمس، في «مركز أبوظبي للطاقة»، مراسم حفل قرعة مسابقات المحترفين لموسم 2024 - 2025، وذلك بنظام القرعة الإلكترونية لدوري أدنوك للمحترفين، وتقنية الذكاء الاصطناعي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأقيمت مراسم حفل القرعة وسط حضور مميز لممثلي الأندية والرعاة ووسائل الإعلام، وذلك في ضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، وشهدها عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، وبدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، وخالد علي المنصوري رئيس مجلس إدارة MPM العقارية وعضو اللجنة التنفيذية في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وشارك في تقديم فقرات حفل قرعة الموسم الجديد 2024-2025، النجم الدولي السابق إسماعيل مطر، والزميل الإعلامي طارق الحمادي، بجانب الزميل الإعلامي جمال الملا، الذي قام برصد انطباعات ممثلي الأندية ورعاة رابطة المحترفين.

وانطلقت فعاليات قرعة الموسم الجديد، بقرعة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي شهدت استخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» للموسم الثاني على التوالي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وأسفرت قرعة الدور الأول الذي يدشن بداية الموسم الجديد يومي 16 و17 أغسطس المقبل، عن مواجهات: بني ياس ودبا الحصن، كلباء والعين، الجزيرة والبطائح، خورفكان والشارقة، شباب الأهلي وعجمان، والعروبة والنصر.

وسبق مراسم القرعة شرح مبسط لنظام مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وآلية القرعة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، عبر برنامج OPEN AI، بمشاركة 12 فريقاً في الدور الأول تَلعب مباراتين بنظام خروج المغلوب، في الطريق إلى الدور ربع النهائي، والانضمام إلى ناديي الوصل بطل الموسم الماضي ل «دوري أدنوك للمحترفين»، والوحدة بطل النسخة الأخيرة ل «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

وبحسب القرعة، يلتقي الوصل مع الفريق المتأهل من مواجهة بني ياس ودبا الحصن، والوحدة مع الفريق المتأهل من مواجهة خورفكان والشارقة.

ويقضي نظام مسابقة الكأس بلعب مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى المباراة النهائية التي تُلعب على ملعب محايد يحدد من قبل رابطة المحترفين.

ويلي مراسم قرعة «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، سحب قرعة «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجديد، باستخدام نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، والمطبق منذ موسم 2021-2022، تماشياً مع استراتيجية الرابطة 2020-2030 الساعية لتحقيق التطوير في كافة الجوانب المرتبطة بمسابقات المحترفين، وترجمة رؤية حكومة الإمارات الذكية.

وراعت آليات قرعة الدوري الذكية، عدداً من المعايير من بينها الالتزام بمعايير النزاهة الرياضية، وتوزيع المباريات بناءً على ترتيب الموسم الماضي 2023 - 2024، وموازنة المباريات المهمة والجماهيرية، ومراعاة مواعيد المباريات في نفس الإمارة، ومراعاة المشاركات الخارجية للأندية، وعدم إقامة أكثر من مباراتين في الجولة في نفس المدينة في نفس اليوم.

وأسفرت قرعة «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجديد 2024- 2025، عن تحديد الجولات ال 26 للدوري والذي ينطلق يوم 23 أغسطس المقبل، ويستهل الوصل حامل اللقب مشواره في الجولة الأولى بمواجهة كلباء خارج ملعبه، وتشهد نفس الجولة لقاءات بني ياس مع الجزيرة، شباب الأهلي مع البطائح، العين مع خورفكان، الوحدة مع عجمان، العروبة مع النصر، ودبا الحصن مع الشارقة.

وفي أبرز قمم بقية الجولات، تشهد الجولة الثالثة مباريات: شباب الأهلي مع الوحدة، الشارقة مع الجزيرة، والوصل مع النصر، وفي الجولة الرابعة يلتقي العين مع الوصل في مواجهة جماهيرية، والجزيرة مع النصر، أما في الجولة الخامسة فيلتقي العين مع الوحدة في لقاء كلاسيكو تقليدي.

وتشهد الجولة السادسة لقاء بارز بين شباب الأهلي مع الشارقة، فيما تتصدر الجولة السابعة مواجهات العين مع شباب الأهلي، الوصل مع الجزيرة، وبني ياس مع الشارقة، والنصر مع الوحدة، ويلتقي في الجولة الثامنة الوحدة مع الوصل، والشارقة مع النصر، فيما تشهد الجولة التاسعة لقاء العين مع بني ياس.

وفي الجولة العاشرة ستكون مواجهة الجزيرة مع العين، وشباب الأهلي مع الوصل، والشارقة مع الوحدة، وفي الجولة الحادية عشرة، يلتقي شباب الأهلي مع النصر، والعين مع الشارقة، وفي الجولة الثانية عشرة، ستكون هناك مواجهتا بني ياس مع الوصل، الجزيرة مع الوحدة، وتشهد الجولة الثالثة عشرة والأخيرة، مواجهات قوية، أبرزها شباب الأهلي مع الجزيرة، الوصل مع الشارقة، والعين مع النصر.

عبدالله ناصر الجنيبي: نتوقع موسماً قوياً وجماهيرياً

أكد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أن القرعة جاءت متوازنة، وبالنظر إلى تحضيرات الفرق للموسم الجديد، فإنه يتوقع أن يكون قوياً على الصعيد الفني، وجماهيرياً بالنظر للحضور القياسي المستمر في آخر موسمين.

وتقدم الجنيبي في حديثه عقب القرعة، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على الدعم والتوجيهات التي لها الأثر في مواصلة العمل وتطوره، إلى جانب شكر الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الوطنية والإعلامية التي تقوم بدورها على أكمل وجه لدعم قطاع الرياضة، وقال: «استخدمنا للعام الثاني على التوالي تقنية الذكاء الاصطناعي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجاءت متوازنة إلى جانب قرعة دوري أدنوك للمحترفين، وأتوقع الموسم القادم أن يكون حافلاً بالمباريات القوية، بالنظر لما تقوم به الفرق من تجهيزات تتناسب مع مستويات البطولات التي سيشاركون فيها، سواءً محلياً أو خارجياً».

وقال «الموسم المقبل أتوقع أن يكون فيه إثارة كبيرة، ولن يكون موسماً سهلاً، ومن الصعب أن تحدد فيه البطل من الأيام الأولى، بالنظر للاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الفرق».

وعبر الجنيبي عن فخره بمشاركة 5 فرق خارجياً، وقال: «دورنا نحن كرابطة محترفين واتحاد كرة، تجهيز البيئة المناسبة للمشاركة هذه، وسيكون هناك دور على الأندية من تجهيزات وإعدادات مناسبة».

وعبر الجنيبي عن رضاه بالحضور الجماهيري القياسي في آخر موسمين، وقال: «الحضور يمكن القول إنه حقق أرقاماً قياسية، وهو يدل على التفاعل الكبير من الجماهير، ونوجه لهم رسالة شكر، ونؤكد دائماً على أن حضورهم من أهم أدوات النجاح والذي يمنح الفرق واللاعبين دافعاً كبيراً».

جدول مباريات دوري أدنوك المحترفين موسم 2024 - 2025

الجولة 1

كلباء - الوصل

بني ياس - الجزيرة

شباب الأهلي - البطائح

العين - خورفكان

الوحدة - عجمان

العروبة - النصر

دبا الحصن - الشارقة

الجولة 2

الجزيرة - العروبة

النصر - بني ياس

الوصل - دبا الحصن

خورفكان - الوحدة

الشارقة - كلباء

عجمان - شباب الأهلي

البطائح - العين

الجولة 3

كلباء - العين

شباب الأهلي - الوحدة

الشارقة - الجزيرة

بني ياس - عجمان

الوصل - النصر

العروبة - خورفكان

دبا الحصن - البطائح

الجولة 4

عجمان - دبا الحصن

البطائح - الشارقة

العين - الوصل

خورفكان - كلباء

الجزيرة - النصر

الوحدة - بني ياس

العروبة - شباب الأهلي

الجولة 5

الشارقة - العروبة

العين - الوحدة

دبا الحصن - الجزيرة

كلباء - البطائح

الوصل - خورفكان

بني ياس - شباب الأهلي

النصر - عجمان

الجولة 6

عجمان - الوصل

دبا الحصن - العين

الجزيرة - خورفكان

شباب الأهلي - الشارقة

الوحدة - كلباء

البطائح - النصر

العروبة - بني ياس

الجولة 7

العين - شباب الأهلي

كلباء - العروبة

الوصل - الجزيرة

عجمان - البطائح

بني ياس - الشارقة

النصر - الوحدة

خورفكان - دبا الحصن

الجولة 8

الجزيرة - عجمان

دبا الحصن - بني ياس

الوحدة - الوصل

شباب الأهلي - كلباء

العروبة - العين

الشارقة - النصر

البطائح - خورفكان

الجولة 9

النصر - دبا الحصن

الوحدة - العروبة

كلباء - الجزيرة

الوصل - البطائح

العين - بني ياس

خورفكان - شباب الأهلي

عجمان - الشارقة

الجولة 10

الجزيرة - العين

شباب الأهلي - الوصل

العروبة - عجمان

با الحصن - كلباء

الشارقة - الوحدة

بني ياس - البطائح

النصر - خورفكان

الجولة 11

شباب الأهلي - النصر

كلباء - عجمان

خورفكان - بني ياس

البطائح - الجزيرة

العين - الشارقة

الوحدة - دبا الحصن

الوصل - العروبة

الجولة 12

بني ياس - الوصل

عجمان - العين

دبا الحصن - شباب الأهلي

الجزيرة - الوحدة

الشارقة - خورفكان

النصر - كلباء

البطائح - العروبة

الجولة 13

كلباء - بني ياس

شباب الأهلي - الجزيرة

الوحدة - البطائح

الوصل - الشارقة

خورفكان - عجمان

العين - النصر

العروبة - دبا الحصن