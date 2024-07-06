«رومانتك ستايل» و«ترايباليست» لجودلفين يخوضان «تحدي دوفيل»

محمد حسن (دبي)

تخوض نجمة جودلفين «رومانتك ستايل» مواجهة قوية بسباق «بري جان برات» للفئة الأولى الذي يقام اليوم، بمضمار دوفيل الفرنسي، ويمثل الفريق الأزرق في الحفل أيضاً «ترايباليست» في سباق للسرعة.

وتعود «رومانتك ستايل»، بإشراف شارلي أبلبي، لمضمار دوفيل بعد أن أظهرت أداءً قوياً في أبريل عندما تغلبت على كل من «راماتويل» و«تامفانا» بسباق بري إمبرودانس للفئة الثالثة.

وكانت ابنة «نايت أوف ثندر» قد حلت رابعة بفارق نصف طول، بعد أداء قوي في لونجشامب بسباق بول دساي دي بوليش للفئة الأولى في آخر مشاركاتها.

وقال شارلي أبلبي: «تذهب رومانتك ستايل إلى هناك وهي في حالة ممتازة، وهي فائزة على ذات المضمار والمسافة، وهو أمر إيجابي دائماً، ونشعر بأن المسافة الأقصر ستكون مناسبة لها، وأي هطول للأمطار سيكون من صالحنا؛ كونها تتعامل بسهولة مع الأرضية الرخوة. إضافة إلى أن لديها ميزة الوزن الأقل في هذه المنافسة مع الذكور، ويفترض أن تكون قادرة على المنافسة بقوة».

أما «ترايباليست» فيخوض منافسة على مسافة 1200 متر للمرة الأولى بسباق بري دي ريس أورانجيس للفئة الثانية، على أمل المشاركة بسباق بري موريس دي جيست للفئة الأولى الشهر المقبل.

وكان ابن الفحل «فرح» الذي يدربه أندريه فابر قد أكد جدارته، بعد أن فاز بنسختين متتاليتين من سباق سان كلو بري إدموند بلان للفئة الثالثة وبري دو موجيه للفئة الثانية في 2023 و2024.