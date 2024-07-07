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الرياضة

عموتة في أبوظبي لبدء مهمته مع الجزيرة

عموتة في أبوظبي لبدء مهمته مع الجزيرة
7 يوليو 2024 09:17

معتصم عبدالله (أبوظبي)
استقبل نادي الجزيرة مدربه المغربي الحسين عموتة لدى وصوله مطار زايد الدولي بالعاصمة أبوظبي مساء أمس السبت على متن «طيران الاتحاد»، قادماً من مدينة «الدار البيضاء»، تمهيداً للتوقيع الرسمي بين الطرفين اليوم، ليقود المدرب السابق لمنتخب الأردن «فخر أبوظبي» في الموسم المقبل 2024-2025.
وينطلق مشوار عموتة مع «فخر أبوظبي» من خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا في يوليو الجاري.
وسبق لعموتة التواجد في دوري الإمارات لاعباً محترفاً في الشارقة موسم 2002-2003، والذي تُوج فيه «الملك» بلقب كأس رئيس الدولة، قبل الانتقال إلى الدوري القطري.
وحقق عموتة نجاحاً لافتاً في آخر محطاته التدريبية مع منتخب الأردن، بعدما قاد «النشامى» إلى نهائي كأس آسيا 2023، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 

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