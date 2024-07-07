الأوروجواي تطرد «السامبا» من «كوبا أميركا»

لاس فيجاس (أ ف ب)

ودّع منتخب البرازيل ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، بخسارته أمام منتخب الأوروجواي المنقوص عددياً 2-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما دون أهداف في الوقت الأصلي في لاس فيجاس، نيفادا.

وتلتقي الأوروجواي التي أكملت آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد ناهيتان نانديس، في نصف النهائي مع كولومبيا، التي سحقت بنما بخماسية نظيفة بقيادة المخضرم خاميس رودريجيس. وفي نصف النهائي الثاني تلعب الأرجنتين حاملة اللقب مع كندا.

وأخفق الفريقان بالتسجيل في المباراة التي غاب عنها نجم هجوم البرازيل فينيسيوس جونيور بسبب إيقافه ولعب بدلاً منه المراهق إندريك للمرّة الأولى أساسياً مع «السيليساو».

ابن السابعة عشرة الذي سينضمّ إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهاية البطولة مقابل 64 مليون دولار، راوغ مدافعي الأوروجواي، لكنه وقع ضحية لصلابة وأحياناً خشونة منافسه.

ارتكب لاعبو الأوروجواي 26 خطأً من أصل 41، بينها ركلة خطيرة لنانديس على كاحل رودريجو مهاجم ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 74.

لكن رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا صمدوا حتى نهاية الوقت الأصلي.

وفي ركلات الترجيح، أوقف حارس الأوروجواي سيرخيو روتشيت كرة المدافع إدير ميليتاو، قبل أن ترتد تسديدة دوجلاس لويس من أسفل القائم.

ولم تكن صدة أليسون بيكر لركلة خوسيه ماريا خيمينز كافية، لتودّع البرازيل البطولة بفوز يتيم من أربع مباريات، على الباراجواي 4-1 في دور المجموعات حيث تعادلت مع كوستاريكا 0-0 وكولومبيا 1-1.

واستبعد المدرّب دوريفال جونيور (62 عاماً) عن قائمة البرازيل في هذه البطولة، لاعب الوسط كازيميرو، المهاجمين جابريل جيسوس وريشارليسون والمدافع المخضرم تياجو سيلفا، فيما يغيب حارس مانشستر سيتي الإنجليزي إيدرسون بسبب الإصابة.