مونتيلا يمتدح الجماهير التركية ويرفض التعليق على «الذئاب الرمادية»!

برلين (د ب أ)

أثنى الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا على جماهير فريقه بعد الأجواء الرائعة التي صنعتها خلال الخسارة أمام هولندا 1-2 مساء أمس السبت في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا، لكنه تجنب التعليق على تحية الذئاب الرمادية المثيرة للجدل.

ويعيش حوالي 200 ألف شخص من أصحاب الجذور التركية في برلين، ومثلت الجماهير التركية أغلبية الحضور في استاد برلين الأولمبي خلال المواجهة أمام «الطواحين».

وقال مونتيلا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «الأجواء دائماً تشعرنا بأننا في الديار، لقد ساندونا حتى النهاية، لكن هذا الفخر وهذا الشغف تجاه الفريق كان واضحاً منذ اليوم الأول، ليس فقط خلال المباريات».

وأضاف: «ما يجعلنا نشعر بفخر حقيقي هو رؤية أنه حتى بعد الهزيمة أظهرت الناس الحب تجاه ما قمنا به خلال البطولة، هذا يمنحني الكثير من السعادة، نريد أن نستمر في تغذية هذا الشغف من خلال أدائنا، ثم يمكنك أن تربح أو تخسر».

وأشار: «نحن في حاجة لمواصلة النضوج، ومواصلة التحسن، لأن المستقبل يقف إلى جانبنا»، لكن مونتيلا رفض التعليق على تحية «الذئاب الرمادية» المثيرة للجدل، والتي تسببت في إيقاف المدافع ميريح ديميرال لمباراتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد قيامه بهذه الإيماءة.

وكان لاعب المنتخب التركي ديميرال أدى هذه التحية خلال احتفاله بهدفه الثاني في مباراة النمسا ضمن منافسات دور الستة عشر يوم الثلاثاء الماضي. وأثار قرار «يويفا» غضباً في تركيا، ودعت جماعات ألتراس تركية، المشجعين إلى إظهار هذه التحية في لاستاد الأولمبي في برلين.

عادة ما تعبر تحية «الذئاب الرمادية» عن الانتماء أو التعاطف مع حركة «أولكوجو» اليمينية المتطرفة وأيدولوجيتها، ويجري استخدام هذه التحية في تركيا من قبل حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، وهو شريك تحالف لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بزعامة الرئيس التركي أردوغان.

وكانت تركيا استدعت السفير الألماني في أنقرة على خلفية الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها لديميرال، وهو ما أكدته أيضاً وزارة الخارجية الألمانية مساء يوم الأربعاء الماضي، وقال مونتيلا: «هو أمر صعب للغاية ومعقد الحديث حول كرة القدم بعد مباراة، لذا ليس لدي القوة للحديث عن أي شيء آخر».