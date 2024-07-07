إنييستا: أنتظر خطط نادي الإمارات.. وأرغب بالاستمرار في اللعب!

عتصم عبدالله (أبوظبي)

جدد الإسباني المخضرم أندريس إنييستا قائد فريق نادي الإمارات في الموسم الماضي، رغبته الاستمرار في ملاعب الكرة لموسم جديد على الأقل بنهاية عقده الحالي مع «الصقور» الهابط إلى «دوري الدرجة الأولى»، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024 برصيد 17 نقطة.

وقال إنييستا في حوار مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على هامش إطلاقه «كأس إنييستا» البطولة الجديدة لكرة القدم للناشئين تحت 16 عاماً، والتي ستقام في مدينة الباسيتي: «أنتظر رؤية ونهج نادي الإمارات في الفترة المقبلة، ومعرفة إذا ما كنت لديهم خطة لمتابعة المشوار».

وأضاف: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنرى ما يلوح في الأفق، وسأعرف في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما إذا كان هناك شيء مثير للاهتمام أريده أو إذا ما سأضطر إلى التفكير في خطوة أخرى».

وانضم إنييستا إلى نادي الإمارات في أغسطس 2023، قادماً من ناديه السابق فيسيل كوبي الياباني، وخاض مع «الصقور» 23 مباراة في كل المسابقات بمعدل 1795 دقيقة، من بينها 20 مباراة في «دوري أدنوك للمحترفين» بمعدل 1594 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف، إضافة إلى صناعة هدف سادس.

وحول قدرته على اللعب لموسم جديد مع وصوله لـ 40 عاماً في نوفمبر 2023، أوضح إنييستا قائلاً: «نعم، أشعر أنني بحالة جيدة مؤخراً، وأرغب في الاستمرار في اللعب بعدما خضت 20 مباراة في الدوري الإماراتي في الموسم الماضي»، مشدداً على أنه لم يسأم من مواصلة اللعب وأن كل الاحتمالات مفتوحة.

ورداً على سؤال حول انفتاحه على عروض أخرى كالدوري السعودي مثلاً، قال إنييستا: «بالطبع سيكون خياراً جيداً، ولكن يجب استيفاء شروط معينة للاستمتاع بما تبقى لي في مشواري مع كرة القدم، ويتعين علي أن أحدد وبشكل جيد الإيجابيات والسلبيات».

وأضاف: «ليس من السهولة تغيير بلد الإقامة، لدي الكثير من الناس من خلفي وعلى رأسهم عائلتي، خاصة إذا كانوا في تجربة جميلة، عليك أن تحاول ألا ترتكب الأخطاء، وليس لدينا تلك الحاجة للذهاب في مغامرات»، لافتاً إلى أن تجربة اللعب في الدوري الأميركي مثلاً لم ترق له بالشكل المطلوب، عطفاً على إرهاق السفر بين المدن البعيدة، والذي قد لا يساعده على الظهور بشكل جيد مع تقدمه في السن.

وجدد إنييستا التأكيد على أن التوجه إلى مجال التدريب سيكون خطوته التالية بعد الاعتزال، وأضاف: «أفكر في سنة أخرى كلاعب، وهو أمر يعتمد على حالتي البدنية، وإذا كان هناك فريق جيد يمكنني من الظهور بشكل لائق فسألعب حتى أتعب»، مضيفاً أنه يرغب في الاتجاه إلى مجال التدريب بنهاية مشواره كلاعب.

وبعيداً عن مستقبله في الملاعب، أشاد إنييستا بالظهور الإيجابي لمنتخب بلاده في نهائيات يورو 2024، وأضاف تعليقاً على تشبيه المنتخب الحالي بجيل 2008 و2010 للماتادور قائلاً: «المنتخب الحالي إيجابي للغاية، وأعتقد أن الثقة وكثرة الخيارات لدى الجهاز الفني أبرز أوجه الشبه بين الجيلين».

وحول رأيه في مستوى الموهبة الإسباني لامين يامال، قال الساحر: «قطعاً هو أحد الاستثناءات الذين يتمتعون بموهبة فوق العادة، والمطلوب منه مواصل التعلم والسعي للتحسن بشكل مستمر».

وتعليقاً على تعاقد ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة مع الفرنسي مبابي، قال إنييستا: «الفريق الذي يملكه الريال والانتدابات الجديدة تمنحه الثقة والأمان، ولكن تركيز برشلونة على مراقبة الريال لا يساعد، وكل من هو في برشلونة سيحاول جلب أفضل اللاعبين للتطور بشكل أفضل».