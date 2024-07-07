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الرياضة

ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد

ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
7 يوليو 2024 17:00

علي معالي (أبوظبي)
نجحت إدارة البطائح في تأكيد استمرار الثنائي عبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة «بيليه»، في صفوف الفريق للموسم الثاني على التوالي بعد الانتقال من شباب الأهلي، إضافة إلى الأوزبكي عزيز جانييف، لتزداد قوة وصلابة الفريق في الموسم الجديد، خاصة وأن هذا الثلاثي لديه قدرات عالية، وشارك هيكل وبيليه مع البطائح في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وأصبح انتقالهم حالياً بشكل نهائي وهو ما سيمنحهما ومعهما جانييف مزيداً من الثقة والقوة في أرض الملعب.
ومع انضمام جانييف ليكون بديل للكاميروني بيتروس بومال، تكتمل صفوف «الراقي» من اللاعبين الأجانب، لينضم بذلك مع ديني بورخيس لاعب الرأس الأخضر، والإيفواري أورليش ميليكي والبرازيلي باولينهو والكاميروني أناتولي أبانج، كما نجحت إدارة الفريق في ضم حارس المرمى محمد جمعة، قادماً من نادي النصر.
وتعتبر صفقة عزيز جانييف (26 عاماً)، جيدة للغاية للبطائح، ليستمر هذا اللاعب للموسم الخامس في ملاعبنا قضى 4 مواسم بين جدران نادي شباب الأهلي، قدم خلالها مستويات مميزة وحقق العديد من الألقاب، وكانت نسبة مشاركاته مع «الفرسان» عالية وهي 15 مباراة في موسم 2020-2021، وبواقع 8 مباريات في الموسم التالي، 26 مباراة في موسم 2022-2023، و19 مباراة في الموسم الماضي.
يبدأ فريق البطائح التجمع الأربعاء المقبل، بالفحوصات الطبية، ثم يتوجه إلى سلوفينيا يوم 14 من الشهر الجاري ويخوض هناك 5 مباريات ودية متدرجة المستوى على أن يعود لأرض الوطن 8 أغسطس المقبل.

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