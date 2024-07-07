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الرياضة

«سندريلاز دريم» تهدي جودلفين لقب «بيلمونت أوكس»

«سندريلاز دريم» تهدي جودلفين لقب «بيلمونت أوكس»
7 يوليو 2024 13:00

محمد حسن (دبي)
أهدت المُهرة «سندريلا دريم»، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، جودلفين لقب «بيلمونت أوكس» للفئة الأولى، الذي أقيم في مضمار أكوادكت بالولايات المتحدة الأميركية.
وتمكنت «سندريلا دريم» بطلة سباق جميرا 1000 جينيز في كرنفال سباقات دبي بمضمار ميدان، في مارس الماضي، من تسجيل رقم قياسي جديد في مضمار أكوادكت.
وتعتبر هذه المشاركة الأولى في الولايات المتحدة لهذه المهرة، بعد أن فازت في أربع من مشاركاتها الخمس في المملكة المتحدة وميدان، وكانت خسارتها الوحيدة، عندما حلت سابعة 1000 جينيز.
ونجحت «سندريلا دريم» في انتزاع اللقب بعد التسارع الكبير في الأمتار الأخيرة، حيث اندفعت على خط النهاية لتحقق فوزاً مريحاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف، مسجلة زمناً قدره 1:53:42 دقيقة.
وقال شارلي أبلبي: «لطالما كانت خطتنا أن تتمركز سندريلا دريم في المراكز الخلفية أثناء السباق، ومن ثم تبدأ تحركها، لقد أظهرت المهرة في موطنها أنها قادرة على القفز والاندفاع بعض الشيء، لذلك كنا حريصين على أن تؤدي كل شيء بالطريقة الصحيحة في مشاركتها الأولى هنا، الوتيرة كانت معقولة، لكنها كانت متماسكة وكنت واثقاً من أنها ستندفع بشكل أكبر بعد المنعطف إذا ما وجدت الثغرة الصحيحة، لقد كانت قيادة رائعة من ويليام، وأنا سعيد للغاية بأنها أنجزت المهمة على أكمل وجه».

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