الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مجلس إدارة حتا يرسم ملامح المستقبل في «الاجتماع الأول»

مجلس إدارة حتا يرسم ملامح المستقبل في «الاجتماع الأول»
7 يوليو 2024 15:30

دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي حتا اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، برئاسة محمد البدواوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء.
وبدأ الاجتماع بالتقدم بالشكر للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، على الثقة الغالية، معاهدين سموه ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات سموه ومحبي النادي.
كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس الكرام على دعمهم اللامحدود لنادي حتا خاصة، ولكل أندية دبي عامة، كما تقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، برئاسة علي محمد عبيد البدواوي، على كل ما قدموه من جهد لخدمة النادي.
كما أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة أن هذا التكليف في قيادة دفة النادي خلال المرحلة القادمة يتطلب من الجميع العمل بتكاتف وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالنادي وتحقيق طموحات محبيه، رياضياً وثقافياً واجتماعياً.
وأطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات وتحضيرات النادي للمرحلة القادمة، وتم اعتماد عدد من التوصيات المرتبطة بتحضيرات الفريق الأول لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
إنييستا: أنتظر خطط نادي الإمارات.. وأرغب بالاستمرار في اللعب!
نادي حتا
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
علوم الدار
هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
اليوم 14:42
ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
علوم الدار
ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
اليوم 14:29
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان يدلي بتصريح بشأن العلاقات مع سوريا
اليوم 17:10
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
الرياضة
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
اليوم 17:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا تسجل غرق 49 شخصاً أثناء موجة حارة
اليوم 16:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©