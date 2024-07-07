مجلس إدارة حتا يرسم ملامح المستقبل في «الاجتماع الأول»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي حتا اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، برئاسة محمد البدواوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء.

وبدأ الاجتماع بالتقدم بالشكر للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، على الثقة الغالية، معاهدين سموه ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات سموه ومحبي النادي.

كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس الكرام على دعمهم اللامحدود لنادي حتا خاصة، ولكل أندية دبي عامة، كما تقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، برئاسة علي محمد عبيد البدواوي، على كل ما قدموه من جهد لخدمة النادي.

كما أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة أن هذا التكليف في قيادة دفة النادي خلال المرحلة القادمة يتطلب من الجميع العمل بتكاتف وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالنادي وتحقيق طموحات محبيه، رياضياً وثقافياً واجتماعياً.

وأطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات وتحضيرات النادي للمرحلة القادمة، وتم اعتماد عدد من التوصيات المرتبطة بتحضيرات الفريق الأول لكرة القدم.