مدرب أولسان يقود منتخب كوريا الجنوبية

سلطان آل علي (دبي)

اختار الاتحاد الكوري الجنوبي تعيين الأسطورة هونج ميونج بو، مدرب نادي أولسان هيونداي، على رأس الجهاز الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر من التخبط في البحث والمفاوضات التي فشل أغلبها ولم يحالفها النجاح، عقب انتهاء مسيرة الألماني يورجن كلينسمان.

ويعد المدرب هونج ميونج بو صاحب مسيرة مميزة على مستوى اللعبة، سواء كلاعب أو مدرب، وعلى المستوى التدريبي، ما زال هو المدرب الوحيد الذي حقق الإنجاز الأولمبي الكبير في أولمبياد لندن 2012 بالميدالية البرونزية الوحيدة في تاريخ كوريا الجنوبية إلى اليوم، وقد تولى هونج المنتخب الأول بشكل مؤقت في كأس العالم 2014 وخرج من دور المجموعات.

ويشهد نادي أولسان للمدرب هونج بالتميز، فقد أعاد الفريق لبطولة الدوري بعد غياب 17 عاماً في 2022، واستمر منافساً شرساً، وحقق اللقب مرة أخرى على التوالي في 2023، وفي هذا الموسم ما زال منافساً في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر.

وأثار هذا الاختيار غضب جماهير أولسان، فرحيل المدرب في منتصف الموسم، والمنافسة مضر جداً لمستقبل الفريق واستقراره.

وينتظر منتخب كوريا الجنوبية انطلاقة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 في سبتمبر، ويتطلع الكوريون إلى حسم التأهل إلى كأس العالم مباشرة في المجموعة التي تضم العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت.

