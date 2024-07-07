«الإمارات القابضة للدراجات» يشارك في طواف إيطاليا للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات القابضة (ADQ) عن تشكيله المشارك في سباق طواف إيطاليا «جيرو ديتاليا» للسيدات، والذي سيقام في الفترة من 7 يوليو إلى 14 يوليو الجاري.

ويضم سباق «جيرو ديتاليا» للسيدات، أحد أهم السباقات العالمية، ثماني مراحل مليئة بالتحديات، تبدأ من بريشيا وتنتهي في لاكويلا، وتغطي مساراً مختلطاً صعباً، ينظم سباق هذا العام RCS Sport، وهي الجهة المنظمة لسباق جيرو ديتاليا للرجال وطواف الإمارات.

وسيمثل فريق الإمارات القابضة (ADQ) نخبة من عضوات الفريق: ألينا أمياليوسيك، وكيارا كونسوني، وإليونورا جاسباريني، وليزي هولدن، وإريكا ماجنالدي، وسيلفيا بيرسيكو، ودومينيكا ولودارشيك، التي سترتدي قميصها الجديد كبطلة لبولندا، تحت قيادة كل من شيري بريدهام وأليخاندر، وجونزاليس تابلاس، وعايدة نونيو، والمديرون الرياضيون لفريق الإمارات القابضة (ADQ).

وبهذه المناسبة، قالت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات القابضة (ADQ): «نتطلع إلى سباق جيرو ديتاليا للسيدات، ونشعر بالثقة في أن لاعبات الفريق سيقدمن أداءً متميزاً، يجمع فريق الإمارات القابضة (ADQ) لاعبات من جنسيات وخلفيات متنوعة، وهن يقدمن مزيجاً ملهماً من الخبرات، ورؤية مشتركة للنجاح، بالإضافة إلى القدرة على العمل بروح الفريق الواحد والتحلي بالإرادة اللازمة لتحقيق النجاح».

يضم فريق الإمارات القابضة (ADQ) بطلتين وطنيين تشاركان في الحدث، حيث توجت دومينيكا ولودارشيك مؤخراً ببطولة الطريق في بولندا، لتضمن فوزها الأول بقميص فريق الإمارات القابضة (ADQ) في البطولة الوطنية البولندية، وكان أداء ولودارشيك ملهماً في السباق، بعد التغلب على بداية صعبة للموسم، ويعد هذا الانتصار علامة فارقة في مسيرتها الرياضية.

كما تم تتويج أنستازيا كاربوناري كبطلة لـلاتفيا الوطنية لسباق الطريق للعام الثالث على التوالي، وكان انتصارها مثيراً للإعجاب بشكل خاص، نظراً لتعافيها مؤخراً من كسر في الترقوة، كان تصميم كاربوناري ومرونتها واضحين، حيث تنافست في السباق، والذي أقيم في فورو بإستونيا، مع لاعبات من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وحصلت في النهاية على اللقب الوطني كأول متنافسة من لاتفيا تعبر خط النهاية.

كما قدمت إليونورا جاسباريني، بطلة إيطاليا للسيدات تحت 23 عاماً، أداءً استثنائياً في سباق شاق يبلغ طوله 130 كيلومتراً بين فلورنسا وسكاربيريا، حيث احتلت المركز الثالث في الترتيب العام وفازت بلقب السيدات تحت 23 عاماً، كان أسلوبها الاستراتيجي في السباق محورياً في هذا الإنجاز.

ومن بين الإنجازات الأخرى التي حققتها لاعبات الفريق مؤخراً، حصلت كارلين سوينكلز، على المركز الثاني في المرحلة الرابعة من سباق لوتو تورينجن للسيدات، حيث خسرت المركز الأول بفارق ضئيل، لكنها أظهرت أداءً قوياً وتصميماً لافتاً.

ومؤخراً أيضاً، انضمت لارا جيليسبي من فريق الإمارات القاري إلى فريق الإمارات القابضة (ADQ). تركت جيليسبي بصمتها بفوزها بسباق أنتويرب بورت للسيدات في بلجيكا ومرحلتين في طواف المتوسط «جيرو ديل ميديتيرانيو» في روزا، وأدى تنوع مهاراتها وبراعتها في الركوب في مختلف التضاريس الجغرافية، بما في ذلك الطرق الوعرة، بالإضافة إلى تفوقها في سباقات المضمار، إلى إكسابها مكاناً في فريق الجولة العالمية، وتعتبر ترقية جيليسبي شهادة على موهبتها والتزام الفريق بتطوير المواهب الشابة.

بينما يتنافس فريق الإمارات ADQ في سباق الجيرو، تتواجد الدراجة الإماراتية صفية الصايغ أيضاً في إيطاليا لدعم زميلاتها في الفريق، والتحضير لأولمبياد باريس القادمة.