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الرياضة

5 انتصارات مثيرة في ثاني أيام بطولة «الأكاديميات الخليجية»

5 انتصارات مثيرة في ثاني أيام بطولة «الأكاديميات الخليجية»
7 يوليو 2024 16:00

عجمان (الاتحاد)
تشهد منافسات النسخة السابعة من بطولة «كواترو للأكاديميات الخليجية» لكرة القدم، التي تقام تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويستضيفها مركز كواترو الرياضي، ندية كبيرة وإثارة عالية بين فرق البطولة بفئاتها المختلفة.
وأسفرت نتائج مباريات اليوم الثاني عن 5 انتصارات وتعادل وحيد، وتسجيل 17 هدفاً، وكانت ضربة البداية في فئة تحت 12 سنة، حيث حقق فريق «سفنتين فور» الفوز على «اليمن السعيد» بثلاثية نظيفة، ونال ناصر فيصل نجومية المباراة بعد تسجيله هدفين.
وفي المجموعة الثانية فاز فريق أكاديمية نادي العين بصعوبة على «سمارت الكروية» العماني بهدف وحيد سجله حازم عبد السميع، وحصل هزاع محمد حمد من العين على جائزة أفضل لاعب المباراة.
وبلغت الإثارة ذروتها في فئة تحت 14 سنة بانتصار أكاديمية «سمارت الكروية» العمانية على أكاديمية «سفنتين فور» 2-0، ليضع الفريق العماني أول 3 نقاط في رصيده، ونال كمال الدين أحمد من سمارت نجومية المباراة.
وفي المجموعة الثانية أنعش فريق أكاديمية «ساوه الرياضية» العراقي حظوظه في التأهل بفوزه الكبير على مواطنه أكاديمية العطار الرياضية 4-2، وتوج مؤمل علي حسين من ساوه الرياضية نجماً للمباراة.
وفي فئة تحت 16 سنة فاز فريق أكاديمية «الجوهرة» العماني على أكاديمية «ليو» العراقي 3-0، وحصل الوليد خالد من الجوهرة على جائزة اللاعب الأفضل، فيما انتهت مباراة فريق أكاديمية «B.one» السعودي و«سبورت فور أوول» بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة قوية ومتكافئة بين الطرفين، ونال خالد خليل من سبورت فور أوول نجومية المباراة.

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