أرض «اليورو» ترفض أصحابها!

سلطان آل علي (دبي)

خرج منتخب ألمانيا المستضيف من دور ربع النهائي في «يورو 2024»، على يد منتخب إسبانيا بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت في الدقيقة 119 لصالح «الماتادور» بهدفين لهدف، وعلى الرغم من عروض الإسبان المذهلة، إلا أنّ الخروج صدم الألمان بشكل كبير.

ويعد خروج ألمانيا من ربع النهائي، الأول في تاريخ «الماكينات» ببطولة اليورو على الإطلاق، حيث إنه تجاوز هذا الدور في كل المرات التي حضر بها في 1996 و2008 و2012 و2016، وهي الخسارة الأولى كذلك لأي منتخب مضيف في ربع النهائي.

ولا يبدو أنّ الأرض في اليورو تلعب لأصحابها! حيث إنّ هذه النسخة العاشرة على التوالي التي لا يتمكن فيها صاحب الأرض من تحقيق اللقب (إذا اعتبرنا 2020 في إنجلترا).

وعلى مدى التاريخ، فإن 3 منتخبات مستضيفة فقط استطاعت تحقيق اللقب (بنسبة 18% فقط) وهي إسبانيا في 1964 وإيطاليا في 1968 وفرنسا في 1984، أي أنه في 14 نسخة من 17 لم يتمكن المستضيف من تحقيق اللقب!

وتعد هذه الحالة غريبة، وبالمقارنة مع كأس آسيا على سبيل المثال، فقد حققت المنتخبات المستضيفة نصف عدد البطولات، ففي 18 نسخة، تمكن 9 مستضيفين من تحقيق اللقب، كان آخرهم قطر في 2023.

أما كأس أمم أفريقيا، فقد حقق المنتخب المستضيف اللقب في 12 نسخة من 34 بنسبة 35% من الإجمالي، وفي أميركا الجنوبية، استطاع 22 مستضيفاً تحقيق لقب كوبا أميركا من أصل 48 نسخة، وهذه النسبة التي تقدّر بـ 46%، وفي 27 نسخة من الكأس الذهبية «القديمة والجديدة» في أميركا الشمالية، حقق المستضيفون 13 لقباً بنسبة 48% من الإجمالي.