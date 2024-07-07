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الرياضة

«الشارقة للمرأة» يحصد 11 ميدالية في «دولية كازاخستان» للقوس والسهم

«الشارقة للمرأة» يحصد 11 ميدالية في «دولية كازاخستان» للقوس والسهم
7 يوليو 2024 16:30

الشارقة (الاتحاد)

حصد فريق القوس والسهم بنادي الشارقة لرياضة المرأة 11 ميدالية خلال مشاركته في بطولة كازاخستان الدولية المفتوحة للقوس والسهم، التي اختتمت يوم أمس، منها 3 ميداليات ذهبية وفضيتان و6 برونزيات.

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شهدت البطولة مشاركة كبيرة ومميزة من قبل اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا أقوى منتخبات وفرق اللعبة من كل من دولة الإمارات وباكستان وكولومبيا وروسيا وكازاخستان وسريلانكا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية.
وشارك فريق القوس والسهم بنادي الشارقة لرياضة المرأة بمجموعة من اللاعبات الواعدات صغيرات السن، من فئتي الناشئات والشابات، يعلق عليهن النادي كثيراً من الآمال والطموحات خلال المواسم المقبلة، هن مروة غلام عباس وشيخة آل علي ومنى الشرع وفاطمة البلوشي وحمدة العوضي وفاطمة أحمد وشيخة آل علي والجوري المازمي.
وبنهاية بطولة كازاخستان الدولية للقوس والسهم، وصل حصاد الفريق هذا الموسم في مختلف البطولات، إلى 162 ميدالية منها 53 ذهبية و55 فضية و54 برونزية.

رماية القوس والسهم
نادي الشارقة لرياضة المرأة
كازاخستان
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