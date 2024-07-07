396 لاعباً في احتفالية «اليوم العالمي للريشة الطائرة»

الفجيرة (الاتحاد)

شارك 396 لاعباً ولاعبة في احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة أمس السبت، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، إضافة إلى مشاركة لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص وعدد من الأبطال البارالمبيين من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وتضمنت الاحتفالية 234 مباراة و16 فعالية متنوعة والعديد من الأنشطة لمختلف الفئات العمرية، التي تبرز مكانة الريشة الطائرة، وما تحققه من تطور في الدولة على مستوى الانتشار واتساع قاعدة ممارسيها بفضل جهود اتحاد الريشة الطائرة خلال السنوات الأخيرة.

كما شهدت احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، الذي يصادف 5 يوليو من كل عام ورشة تعريفية بنظام التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حاضر فيها خبراء من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وأكدت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، أن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود التي يبذلها الاتحاد ضمن برامجه ومبادراته المتنوعة التي تهدف لتطوير اللعبة وزيادة شعبيتها ونشرها بين مختلف فئات المجتمع من كلا الجنسين، واستقطاب المزيد من المواهب ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الريشة الطائرة.

وقالت: شارك 396 لاعباً ولاعبة في احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة يتقدمهم لاعبو المنتخب الوطني ولاعبو الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية، وتضمنت الاحتفالية 16 فعالية مختلفة وتعريف الحضور باللعبة وإتاحة الفرصة لهم لممارستها، إضافة إلى إقامة ورشة تعريفية بنظام التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضافت: يتزامن اليوم العالمي للريشة الطائرة هذا العام مع الذكرى الثانية لإشهار اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ومع اكتمال العقد الأول لرحلة الريشة الطائرة في الإمارات، إنها رحلة طويلة امتدت لعشر سنوات تحقق فيها العديد من النجاحات التي تعكس تطور اللعبة في الإمارات، وسعداء أن يتزامن اليوم العالمي للريشة الطائرة مع إعلان دبي أول مدينة صديقة للريشة الطائرة في العالم.