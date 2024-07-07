«بيليه الجديد» يُصيب عشاق البرازيل والريال بـ«خيبة أمل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

خرج منتخب البرازيل من دور الثمانية لبطولة كوبا أميركا، بعد أن قدم مستوى باهتاً، انتهى بوداعه للبطولة، بعد أن تغلب عليه منتخب الأوروجواي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليواصل منتخب «السامبا» مسلسل التراجع في البطولات الكبرى.

ووجد النجم الشاب إندريك «18 عاماً» صعوبة كبيرة في فرض نفسه وإثبات جدارته باللعب أساسياً لمنتخب البرازيل، ولم يستطع مساعدة فريقه على تخطي عقبة الأوروجواي، ولم يسدد أي كرة على مرمى المنافس طوال المباراة ولم يمرر إلا تمريرة واحدة فقط ناجحة خلال المباراة حسبما ذكرت مؤسسة أوبتا للإحصائيات والأرقام القياسية.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» أن أداء إندريك جاء مخيباً لآمال الجماهيرالبرازيلية، التي كانت تتوسم فيه خيراً وتراه «بيليه الجديد»، وخاصة منذ أن سجل هدفين مع منتخب السامبا في شهر مارس الماضي أمام منتخبي إسبانيا وإنجلترا، عندما نزل بديلاً في شوط المباراة الثاني، وكان إندريك وقتها أول لاعب أقل من 18 عاماً يسجل مع منتخب بلاده في مباريات دولية ودية، منذ أن فعلها الأسطورة بيليه، ما جعله في بداياته المبكرة صاحب تأثير إيجابي على نتائج منتخب بلاده، أكثر من نجوم آخرين، أصبحوا الآن «أساطير» مثل الظاهرة رونالدو ونيماردا سيلفا.

وكانت مباراة الأوروجواي أول مباراة رسمية يلعبها إندريك أساسياً مع منتخب بلاده وارتدى خلالها القميص رقم 9 كرأس حربة صريح، حيث أنه شارك بدلاً من مواطنه الجناح فينسيوس جونيور، الذي تم إيقافه لتراكم الإنذارات.

وقالت الشبكة إن إندريك لاعب بالميراس لم يقدم أوراق اعتماد مطمئنة لفريقه الجديد القادم ريال مدريد، الذي يُفعل عقده في 21 يوليو الجاري، بعد بلوغه 18 سنة.

ومن جانبه ذكر موقع جول العالمي أن «الهالة الإعلامية» الكبيرة التي أحاطت بهذا اللاعب البرازيلي منذ الإعلان عن انتقاله لريال مدريد، جعلت جماهير «الميرنجي» تنظر بلهفة وشوق رؤية هذا الشاب متألقاً في «سانتياجو برنابيو»، ولكن الموقع طالب بضرورة الصبر عليه لحين حصوله على فرصة حقيقية وسط الكبار فينسيوس ورودريجو وكيليان مبابي.