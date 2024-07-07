الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بيليه الجديد» يُصيب عشاق البرازيل والريال بـ«خيبة أمل»!

«بيليه الجديد» يُصيب عشاق البرازيل والريال بـ«خيبة أمل»!
7 يوليو 2024 19:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
خرج منتخب البرازيل من دور الثمانية لبطولة كوبا أميركا، بعد أن قدم مستوى باهتاً، انتهى بوداعه للبطولة، بعد أن تغلب عليه منتخب الأوروجواي بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليواصل منتخب «السامبا» مسلسل التراجع في البطولات الكبرى.
ووجد النجم الشاب إندريك «18 عاماً» صعوبة كبيرة في فرض نفسه وإثبات جدارته باللعب أساسياً لمنتخب البرازيل، ولم يستطع مساعدة فريقه على تخطي عقبة الأوروجواي، ولم يسدد أي كرة على مرمى المنافس طوال المباراة ولم يمرر إلا تمريرة واحدة فقط ناجحة خلال المباراة حسبما ذكرت مؤسسة أوبتا للإحصائيات والأرقام القياسية.
وذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» أن أداء إندريك جاء مخيباً لآمال الجماهيرالبرازيلية، التي كانت تتوسم فيه خيراً وتراه «بيليه الجديد»، وخاصة منذ أن سجل هدفين مع منتخب السامبا في شهر مارس الماضي أمام منتخبي إسبانيا وإنجلترا، عندما نزل بديلاً في شوط المباراة الثاني، وكان إندريك وقتها أول لاعب أقل من 18 عاماً يسجل مع منتخب بلاده في مباريات دولية ودية، منذ أن فعلها الأسطورة بيليه، ما جعله في بداياته المبكرة صاحب تأثير إيجابي على نتائج منتخب بلاده، أكثر من نجوم آخرين، أصبحوا الآن «أساطير» مثل الظاهرة رونالدو ونيماردا سيلفا.
وكانت مباراة الأوروجواي أول مباراة رسمية يلعبها إندريك أساسياً مع منتخب بلاده وارتدى خلالها القميص رقم 9 كرأس حربة صريح، حيث أنه شارك بدلاً من مواطنه الجناح فينسيوس جونيور، الذي تم إيقافه لتراكم الإنذارات.
وقالت الشبكة إن إندريك لاعب بالميراس لم يقدم أوراق اعتماد مطمئنة لفريقه الجديد القادم ريال مدريد، الذي يُفعل عقده في 21 يوليو الجاري، بعد بلوغه 18 سنة.
ومن جانبه ذكر موقع جول العالمي أن «الهالة الإعلامية» الكبيرة التي أحاطت بهذا اللاعب البرازيلي منذ الإعلان عن انتقاله لريال مدريد، جعلت جماهير «الميرنجي» تنظر بلهفة وشوق رؤية هذا الشاب متألقاً في «سانتياجو برنابيو»، ولكن الموقع طالب بضرورة الصبر عليه لحين حصوله على فرصة حقيقية وسط الكبار فينسيوس ورودريجو وكيليان مبابي.

أخبار ذات صلة
الأوروجواي تطرد «السامبا» من «كوبا أميركا»
إندريك «أساسياً للمرة الأولى» مع البرازيل في مواجهة الأوروجواي
كوبا أميركا
منتخب البرازيل
منتخب الأوروجواي
ريال مدريد
آخر الأخبار
«الهيئة» تُطلق جائزة «الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية»
الرياضة
«الهيئة» تُطلق جائزة «الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية»
اليوم 20:00
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة
اليوم 19:44
عمال مزارع يستظلون ويشربون الماء في كاليفورنيا
الأخبار العالمية
تحذيرات للملايين من موجة حر غير مسبوقة في أميركا
اليوم 19:40
7-7-7.. النصر يعلن «صفقة الموسم» بضم مبخوت
الرياضة
7-7-7.. النصر يعلن «صفقة الموسم» بضم مبخوت
اليوم 19:22
«بيليه الجديد» يُصيب عشاق البرازيل والريال بـ«خيبة أمل»!
الرياضة
«بيليه الجديد» يُصيب عشاق البرازيل والريال بـ«خيبة أمل»!
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©