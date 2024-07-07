«الهيئة» تُطلق جائزة «الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق «جائزة الإمارات للفعاليات الرياضية المجتمعية»، تشجيعاً لكافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفيزاً للجهات الرياضية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص توفير المنشآت والتجهيزات الرياضية على أفضل المستويات وتنظيم واستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية المجتمعية، مما يسهم في إتاحة وصول مختلف فئات المجتمع لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والبدنية من أجل تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة البدنية والنفسية.

ويأتي إطلاق الجائزة تماشياً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى نشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية وتحفيز الجميع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية تبني الرياضة كنمط حياة، وتسليط الضوء على الجهود المتميزة في مجال الرياضة المجتمعية، وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 بزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 75% من السكان بحلول عام 2031.

وقال أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة: «ممارسة الرياضة تعد جزءًا هامًا من نمط الحياة الصحي الذي نسعى جاهدين من خلال استراتيجية الهيئة العامة للرياضة لترسيخه في أذهان مختلف أفراد المجتمع الإماراتي. ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق هذه الجائزة ضمن المشروع التحولي للهيئة «الإمارات وجهة للفعاليات الرياضية» لتعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين مختلف أفراد المجتمع بما يسهم في غرس وترسيخ المفاهيم الرياضية الصحيحة عبر تقديم برامج رياضية مجتمعية مبتكرة لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة في المجتمع وبناء مجتمع صحي ونشط ومتماسك».

وتستهدف الجائزة مجموعة من الفئات للأفراد والمؤسسات، فعلى صعيد الأفراد تتضمن 3 فئات: الشاب الرياضي الواعد في مجال الرياضة المجتمعية وهو من يظهر قدرات رياضية متميزة ويُتوقع له مستقبل باهر في مجاله، مما يجعله قدوة للشباب الآخرين في المجتمع، والمرأة الرياضية الناشطة والتي تكون رياضية بارزة حققت إنجازات في ممارسة الرياضة المجتمعية وساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز وتمكين دور المرأة في المجتمع الرياضي، ورائد الرياضة المجتمعية وهو شخص يزيد عمره عن 60 سنة ويكون ممارساً للرياضة أو مساهماً بشكل فاعل في تعزيز الرياضة المجتمعية.

أما على الصعيد المؤسسي فهناك فئتان، هما: أفضل مبادرة رياضية مجتمعية وتكون مخصصة للاتحادات الرياضية، وتحقق تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع، وأفضل جهة إعلامية تنشر ثقافة ممارسة الرياضة المجتمعية، حيث سيتم اختيار الوسيلة الإعلامية الأكثر حرصاً على نشر وتعزيز الثقافة الرياضية وترسيخ أهميتها بين أفراد المجتمع، وسيتم فرز المشاركين واختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تتكون من خبراء متخصصين في مجال الرياضة وكذلك في مجال التميز المؤسسي، وفقاً لمعايير محددة والتي تم الإعلان عنها.

وتدعو الهيئة كافة أفراد المجتمع من ممارسي الرياضة والمؤسسات الداعمة للرياضة للمشاركة والتقديم على الجائزة، حيث سيتم منح الفائزين عن كل فئة من الفئات الخمس جوائز مالية، بالإضافة إلى شهادة تقديرية تسلم من قبل سعادة مدير عام الهيئة العامة للرياضة خلال حفل كبير سيتم تنظيمه في مقر الهيئة، وستتم دعوة كافة وسائل الإعلام لحضور الحفل وتغطيته.