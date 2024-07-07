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الرياضة

7-7-7.. النصر يعلن «صفقة الموسم» بضم مبخوت

7-7-7.. النصر يعلن «صفقة الموسم» بضم مبخوت
7 يوليو 2024 19:22

معتصم عبدالله (أبوظبي)
انتظر نادي النصر حتى الساعة 7 مساء اليوم بتاريخ 7-7، للإعلان عن «صفقة الموسم» على صعيد اللاعبين المواطنين، بالتعاقد مع المهاجم علي مبخوت، في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الجزيرة بنهاية الموسم الماضي 2023-2024، ليكون «الهداف التاريخي» لدوري الإمارات برصيد 218 هدفاً، وهداف «الأبيض» برصيد 85 هدفاً، أولى صفقات «العميد» في «الميركاتو الصيفي» للموسم الجديد 2024-2025.
واختارت إدارة «العميد» توقيتاً مميزاً «7-7-7» لإعلان التعاقد مع الهداف التاريخي لدوري الإمارات، والذي سيظهر رسمياً بالقميص «الأزرق» ورقمه المعتاد «7» في الموسم الجديد.
وأكد تقرير سابق لـ «الاتحاد» نشر في 29 يونيو الماضي، إكمال «العميد» لترتيبات التعاقد مع مبخوت لموسمين، كأبرز صفقات الموسم الجديد.
ويدشن مبخوت مشواره مع «الأزرق» من خلال المعسكر الإعدادي للفريق، والذي ينطلق في هولندا ويستمر حتى 29 من يوليو الجاري، قبل العودة إلى دبي لمواصلة الأعداد، ويتضمن برنامج المعسكر الخارجي خوض ثلاث وديات أمام أندية إن أيه سي بريدة، وجرافشاب، وتوب أوس أيام 14 و20 و27 على التوالي. 
وخاض مبخوت 299 مباراة في دوري المحترفين بقميص فريقه السابق «فخر أبوظبي» سجل خلالها 218 هدفاً، وضعته على رأس قائمة الهداف التاريخي لدورينا، إضافة إلى تسجيله 85 هدفاً بقميص «الأبيض» كأبرز هدف في تاريخ منتخب الإمارات.

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