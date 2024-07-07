«الإمارات للدراجات» يُعزز صدارة «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)

عزز فريق الإمارات للدراجات الهوائية، صدارته المزدوجة لفئتي الفرق والفردي في النسخة الـ 111 من طواف فرنسا، وذلك في ختام المرحلة التاسعة التي أقيمت اليوم، وجاءت المنافسة فيها قوية وصعبة بالنظر لكونها من المراحل المتعرجة ذات التضاريس الجبلية.

وبقي فريق الإمارات للدراجات الهوائية في صدارة الترتيب للمرحلة السادسة على التوالي، بإجمالي زمن يبلغ 107,13,01 ساعة، كما احتفظ قائده تادي بوجاتشار بالقميص الأصفر لمتصدر ترتيب الفردي، بعدما أصبح إجمالي توقيته الزمني 35,42,42 ساعة.

واللافت أن بوجاتشار احتل صدارة ترتيب الفردي، وارتداء القميص الأصفر، في سبع من أصل تسع مراحل لحد الآن، وذلك في المرحلة الثانية التي حقق الفوز فيها، والمراحل من الرابعة وحتى التاسعة، وهو الساعي للتتويج باللقب للمرة الأولى في صفوف فريق الإمارات للدراجات الهوائية.

ومن المقرر أن يخضع المشاركون للراحة لمدة 24 ساعة، غداً الاثنين، قبل استئناف المنافسات بعد غدٍ الثلاثاء، مع إقامة الجولة العاشرة التي ستكون على الأرض المسطحة لمسافة 187.3 كلم داخل الأراضي الفرنسية.

وبالعودة إلى المرحلة التاسعة، أحرز الإريتري بنيام جيرماي لقب المرحلة الثامنة عند خط النهاية في قرية «كولومب لي دو زيجليز»، التي عاش ودفن فيها الرئيس الفرنسي السابق شارل ديجول، في حين احتفظ تادي بوجاتشار بالقميص الأصفر، وبقي بوجاتشار متصدر الترتيب العام بفارق 33 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول، بينما يحتل حامل اللقب الدنماركي يوناس فينجيجارد المركز الثالث.