هاميلتون يُنهي «الصيام الطويل» في «الفورمولا-1»

سيلفرستون (أ ف ب)

حقق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون فوزاً مؤثراً على أرضه وأمام جماهيره باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، متفوّقاً على غريمه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

وهو الفوز الأول للسير هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، منذ أن صعد إلى أعلى عتبة على منصة تتويج جائزة السعودية الكبرى في ديسمبر 2021، وانتظر 57 جائزة كبرى لتحقيق انتصاره الـ104 القياسي في مسيرته.

واجتاز هاميلتون 52 لفة بوقت 1:22:27.059 ساعة، متقدماً بفارق 1.465 ثانية عن فيرستابن و7.547 ثوانٍ عن مواطنه سائق ماكلارين لاندو نوريس في المركز الثالث.

وصاح البريطاني هاميلتون، الذي لم يتمكن من تمالك نفسه داخل سيارته فانهار باكياً، بعدما حقق فوزه التاسع على حلبة سيلفرستون ليفضّ شراكته مع الأسطورة مايكل شوماخر كأكثر الفائزين على حلبة واحدة: «كنت أنتظر هذا».

وتابع هاميلتون الذي سينتقل إلى فيراري الموسم المقبل: «منذ 2021، أقاتل وأتدرب وأتحضّر ذهنياً لمثل هذه المهمة كل يوم، وأعمل بأقصى ما أستطيع».

وتابع: «هذا هو السباق الأخير لي مع الفريق هنا، أحبهم كثيراً، وسأكون ممتناً إلى الأبد للجميع في مرسيدس وللجماهير الرائعة».

واستفاد هاميلتون من نقاط المركز الأول لتعزيز مركزه الثامن في ترتيب السائقين برصيد 110 نقاط، متأخراً بفارق نقطة عن زميله في الفريق مواطنه جورج راسل الذي خرج خالي الوفاض إثر اضطراره للانسحاب جراء تعرض سيارته لمشكلة هيدروليكية.

في المقابل، عزّز فيرستابن صدارته للترتيب مع 255 نقطة بفارق 84 نقطة عن نوريس171 نقطة، و105 نقاط عن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، الذي خيب الآمال باحتلاله للمركز الخامس عشر.

ورفع فريق ريد بول رصيده في صدارة ترتيب الصانعين إلى 373 نقطة، متقدماً على فيراري (302) وماكلارين (295).