جوف «أحدث ضحايا» الخروج الصادم في «ويمبلدون»!

لندن (أ ف ب)

بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف أوّل عالمياً، ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الأميركي بن شيلتون الرابع عشر 6-2، 6-4، 7-6.

ووصل سينر «22 عاماً» إلى ربع نهائي البطولة الإنجليزية للمرة الثالثة توالياً، في سعيه إلى الفوز على الأراضي العشبية للمرة الأولى، بعدما وصل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية، وخرج على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تخلى عن صدارة الترتيب العالمي للاعبين للإيطالي الشهر الماضي، خلال بطولة فرنسا المفتوحة.

ولم تكن المباراة صعبةً على سينر في أول مجموعتين، لكن الأميركي حاول مجاراته في الثالثة، خاصةً بعدما تمكّن من كسر إرساله الأوّل.

ووصل اللاعبان إلى شوطٍ فاصل حتّى 9-9، قبل أن يرتكب شيلتون خطأً مزودجاً في الإرسال ويخسر.

قال سينر بعد المباراة «المجموعة الثالثة كانت معقّدة، هذا النوع من المباريات يُمكن أن يستمر لفترة طويلة جداً، لذا أنا سعيد بأنني أنهيتها في ثلاث مجموعات».

وسيلعب الإيطالي مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس الذي تأهّل على حساب البلغاري جريجور ديميتروف العاشر المنسحب للإصابة.

ولم يُكمل ديميتروف المباراة في المجموعة الأولى، وأعلن انسحابه، بسبب إصابة في ركبته، حين كانت النتيجة تُشير إلى تقدّم الروسي 5-3.

علّق مدفيديف على مواجهة سينر «تغلّب يانيك عليّ في آخر خمس مباريات، لكن هذه ستكون المواجهة الأولى بيننا على الملاعب العشبية».

وأضاف «ستكون مباراة مثيرة للاهتمام وسأقدّم 100 في المئة».

وتأهل الإسباني كارلوس ألكاراز الثالث وحامل اللقب، إلى الدور عينه، بفوزه على الفرنسي أوجو أومبير (16) في أربع مجموعات 6-3، 6-4، 1-6، 7-5.

ووصل ألكاراز (21 عاماً) إلى ربع نهائي بطولة كبرى للمرة التاسعة في مسيرته في 14 مشاركة.

ولم يكن التأهّل سهلاً بالنسبة إلى بطل النسخة الماضية من رولان جاروس أمام أومبير، كما حصل في المباراة الماضية بمواجهة الأميركي فرانسيس تيافو، حيث فاز عليه بخمس مجموعات.

ويواصل ألكاراز سعيه إلى أن يصبح سادس لاعب في التاريخ يحرز لقبي رولان جاروس وويمبلدون توالياً.

قال الباحث عن لقبٍ كبيرٍ رابع «سأكون هناك (في المباراة النهائية)، أقاتل حتّى الرمق الأخير».

وأضاف «شعرت بإحساس مذهلٍ في اللعب، أعتقد أنني لعبت بمستوى عالٍ جداً».

بدأ الإسباني المباراة بقوة وكسر إرسال منافسه مرتين، ثم انتظر حتّى الإرسال الخامس لأومبير في المجموعة الثانية لكسره.

وفي حين بدا أنه في طريقه إلى تحقيق الفوز في المجموعة الثالثة، تراجع مستواه بشكلٍ كبير وخسر إرساله ثلاث مرات في ظل تفوّق الفرنسي.

في المجموعة الرابعة، حاول أومبير أن يبقى في أجواء اللقاء، على الرغم من خسارته إرساله الأوّل، فردّ الدين للإسباني ثم خسر الإرسال الثاني، قبل أن يكسر إرسال منافسه الثالث.

وبعد وصولهما إلى التعادل 5-5 في الأشواط، تمكّن ألكاراز من كسر إرسال أومبير ثم الفوز بإرساله السادس وحسم المباراة في ثلاث ساعاتٍ ودقيقة.

وسيلعب ألكاراز مع الأميركي تومي بول (12) الفائز على الإسباني روبرتو بوتيستا أغوت 6-2، 7-6 (7/3)، 6-2.

ولدى السيدات، ودّعت الأميركية كوكو جوف، المصنّفة ثانية عالمياً بطولة ويمبلدون من الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها أمام مواطنتها إيما نافارو (17) بنتيجة 4-6، 3-6.

وتأهلت نافارو إلى ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها، حيث ستواجه الإيطالية جازمين باوليني السابعة التي حجزت مقعدها عقب انسحاب الأميركية ماديسون كيز بسبب الإصابة.

وفشلت جوف التي وصلت إلى نصف نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا هذا العام، في تخطّي ثمن النهائي في ويمبلدون مجدداً، وهي التي عرفت شهرتها من بوابة هذه البطولة الإنجليزية في سن الـ15 عام 2019.

ويأتي خروج الأميركية الصادم من هذا الدور، بعدما سبقتها البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً من الدور الثالث عقب خسارتها أمام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و1-6 و2-6، إضافة إلى خروج التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة ووصيفة النسختين الأخيرتين من البطولة الإنجليزية من الدور ذاته.

ولم يتبقَّ في البطولة من العشر الأوليات، سوى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة وباوليني.

وبلغت باوليني ربع النهائي عقب انسحاب الأميركية ماديسون كيز بسبب الإصابة.

وخرجت كيز (29 عاماً) المصنّفة 12 عالمياً باكيةً في المجموعة الثالثة حين كانت النتيجة تُشير إلى التعادل 5-5، بعدما كانت خسرت الأولى 3-6 وفازت في الثانية 7-6.

وكانت الأميركية التي حلّت وصيفةً في بطولة الولايات المتحدة عام 2017 قريبةً من التأهّل إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في مسيرتها، بعدما تقدّمت 5-2 في المجموعة الأخيرة. لكنّها تعرّضت لإصابة في ركبتها اليسرى، قبل أن تطلب مساعدة طبيّة لعشر دقائق حين كانت متقدّمة 5-4.

وعانت اللاعبة بعد عودتها حيث وضعت ضمادة على ركبتها ولم تتمكن من التحرك بشكل جيد وخسرت شوطاً ثانياً أمام باوليني التي عادلت النتيجة 5-5، قبل أن تُقرر الأميركية الانسحاب.

قالت الإيطالية «متأسفة جداً لها (كيز)، الأمر محزن وكانت المباراة جيدة جداً، صعبة جداً، الكثير من التأرجح».

وأضافت وصيفة النسخة الأخيرة من رولان جاروس «أشعر ببعض السعادة لكن أيضاً حزينة من أجلها لأنه من غير السهل الفوز بهذه الطريقة».

وتُعد هذه المشاركة الأمثل بالنسبة لباوليني التي لم يسبق لها أن تخطت الدور الأوّل في مشاركاتها الثلاث الماضية في ويمبلدون، وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها الدور ربع النهائي في إحدى بطولات جراند سلام.

وحجزت الكرواتية دونا فيكيتش (37) مقعدها في ربع النهائي بتغلبها على الإسبانية باولا بادوسا 6-2، 1-6، 6-4، لتواجه النيوزيلاندية لولو سان المتأهلة من التصفيات والفائزة على البريطانية إيما رادوكانو (135 والمشاركة بدعوة) 6-2، 5-7، 6-2.

وكانت سان، المصنفة 123 عالمياً والبالغة 23 عاماً، خاضت أولى بطولة كبرى لها في أستراليا المفتوحة مطلع العام حين خرجت من الدور الأوّل ولم تلعب في رولان جاروس.