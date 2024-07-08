أنتيتوكونمبو.. «دموع الفرح»!

أثينا (أ ف ب)



قاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، نجم ميلووكي باكس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، منتخب بلاده للتأهل إلى أولمبياد باريس، بفوزه على كرواتيا 80-69، في نهائي ملحق التصفيات الذي أقيم في بيريه بالقرب من العاصمة أثينا.

وكان المنتخب اليوناني الغائب عن الألعاب الأولمبية منذ دورة بكين 2008، تغلّب في نصف النهائي على سلوفينيا ونجمها لوكا دونتشيتش أحد أبرز نجوم «أن بي إيه».

واحتشد قرابة 11 ألف مشاهد في المدرجات، حيث خاض المنتخبان اليوناني والكرواتي مباراة حماسية لم تُحدّد خلالها هوية الفائز سوى في الربع الأخير.

وعكَس أنتيتوكونمبو صورة منتخب بلاده العصبي والفوضوي مع بداية اللقاء، حيث لم يسجل سوى 4 نقاط بنسبة نجاح 40 في المئة في الربع الأول، فتأخر أمام كرواتيا ونجمها ماريو هيزونيا الذي سجل 10 نقاط في 10 دقائق وإجمالي 15 نقطة.

واعتمدت اليونان على دقة رميات جورجوس بابايانيس الذي نجح في 10 رميات بنسبة 100 في المئة وأبقى فريقه في أجواء اللقاء فارضاً التعادل 22-22 مع نهاية الربع الأول.

واستعاد أصحاب الأرض زمام المبادرة، على الرغم من كثرة الأخطاء التي ارتكبوها «11 مقابل 5 لكرواتيا»، وتقدموا 45-39 مع نهاية الشوط الأول.

وتابعت اليونان تقدّمها في الربع الثالث بفضل دفاع صلب بقيادة كالايثيس صاحب «دابل-دابل» (14 نقطة و11 تمريرة حاسمة)، ما سمح لها بزيادة الفارق 66-53.

وأبقت كرواتيا على آمالها قائمة، بعدما قلّصت الفارق إلى 10 نقاط، مستفيدة من تسرّع وتهوّر لاعبي اليونان، قبل أن ينتفض أنتيتوكونمبو الذي ذرف دموع الفرح على وقع هتافات الجماهير، لينهي اللقاء مع 23 نقطة و8 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

ولم يسبق لبطل الدوري الأميركي للمحترفين وأفضل لاعب في النهائيات مع ميلووكي باكس في عام 2021، وأفضل لاعب في الموسمين المنتظمين 2019 و2020 أن قاد بلاده للتألق في المسابقات الدولية، علماً أنه سيخوض في سن الـ29 عاماً أول دورة ألعاب أولمبية في مسيرته.

كما حجزت إسبانيا بطلة أوروبا والبرازيل مقعديهما إلى الألعاب الأولمبية في باريس، بفوز الأولى على باهاماس 86-78 في فالنسيا، والثانية على ليتوانيا صاحبة الأرض 94-69.

وستلعب إسبانيا في المجموعة الأولى التي تضم أستراليا وكندا واليونان، فيما تخوض البرازيل منافسات المجموعة الثانية إلى جانب فرنسا وألمانيا واليابان.

وتبقى بطاقة أخيرة بين بورتوريكو صاحبة الأرض وليتوانيا، ويلعب الفائز في المجموعة الثالثة مع الولايات المتحدة وصربيا وجنوب السودان.