«حركة تنقلات» في سلة أميركا

سان فرانسيسكو (أ ف ب)



وافق ديمار ديروزان نجم شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على شروط عقد مدته ثلاث سنوات للانضمام إلى ساكرامنتو كينجز، بعد صفقة تبادلية بين ثلاثة فرق، وفقاً لتقارير متعددة.

وتشهد صفقة التبادل مغادرة ديروزان فريق بولز إلى كينجز، في حين ينتقل لاعب الأخير هاريسون بارنز، وأحد الخيارات المستقبلية في الـ«درافت» إلى سان أنتونيو سبيرز، كما ينضم كريس دوارتي من كينجز بالإضافة إلى اختيارين من الجولة الثانية من الـ«درافت» إلى شيكاغو، وفقاً لتقارير نشرتها «إي أس بي أن» و«سكرامنتو بي».

وذكرت شبكة «إي أس بي أن» أن ديروزان سيحصل على 74 مليون دولار، في الصفقة التي ستجمعه مع الثنائي ديأرون فوكس والليتواني-الأميركي دومانتاس سابونيس.

وتصدر ديروزان الذي يخوض غمار «أن بي ايه» منذ 15 عاماً، وسيبلغ 35 عاماً الشهر المقبل، قائمة الأكثر مشاركين في الموسم المنصرم مع 37.8 دقيقة في المباراة، وبلغت معدلاته 24 نقطة و 5.3 تمريرات حاسمة و 4.3 متابعات و1.1 سرقة بقميص بولز.

في المقابل، ينضم بارنز إلى كريس بول الذي انتقل بصفقة حرة إلى سان أنتونيو سبيرز، حيث يلعبان إلى جانب الموهبة الفرنسية الصاعد فيكتور ويمبانياما الذي اختير أفضل لاعب ناشئ «روكي» الموسم المنصرم.

وذكرت «إي أس بي أن» أن كينجز وافق أيضاً على عقد لمدة عام واحد مع جوردان ماكلولين.

وتخضع الفرق لحظر من أجل إتمام جميع الصفقات، من خلال العقود الموقعة، وهي التفاصيل التي يجب إكمالها خلال الأسابيع المقبلة.

كما وافق الكرواتي داريو ساريتش على عقد لمدة عامين بقيمة 10.6 مليون دولار، للرحيل عن جولدن ستايت ووريرز، والانضمام إلى دنفر ناجتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش، وفقاً لـ «إي أس بي أن».

ولعب الكرواتي البالغ 30 عاماً، والذي يخوض عامه الثامن في «أن بي أيه» دوراً احتياطياً مع ووريرز في الموسم المنصرم، تبلغ معدلاته 10.6 نقاط و5.4 متابعات في 477 مباراة خاضها في الدوري.

وأعلن فريق مينيسوتا تمبروولفز عودة جايلن كلارك «22 عاماً» الغائب عن الموسم الماضي بأكمله بسبب تمزق في وتر العرقوب الأيسر إلى الملاعب، حيث سيدافع عن الفريق في الدوري الصيفي.