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الرياضة

ليون ونواماه.. «صفقة نهائية»

ليون ونواماه.. «صفقة نهائية»
8 يوليو 2024 08:03

ليون (أ ف ب) 

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تعاقد ليون مع المهاجم الغاني الدولي إرنست نواماه بصفقة نهائية، وبعقد لأربعة أعوام حتّى 2028، قادماً من مولنبيك البلجيكي، بعدما أثبت نفسه في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال الموسم الماضي، حيث دافع عن ألوان النادي على سبيل الإعارة.
وبلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو، بعد الاتفاق مع مولنبيك، وهو نادٍ ضمن مجموعة «إيجل فوتبول» لرئيس ليون الأميركي جون تكستور.
وأظهر نواماه «20 عاماً» إمكاناته مع نورشيلاند الدنماركي، حيث لعب 49 مباراة، سجل فيها 20 هدفاً بين يناير 2022 وأغسطس 2023، قبل انتقاله إلى مولنبيك.
وأنفق ليون 158.5 مليون يورو منذ بداية فترة الانتقالات، إذ فعّل خيار شراء عقد المهاجم الجزائري الدولي سعيد بن رحمة، ولاعب الوسط البلجيكي الدولي أوريل مانجالا من وست هام ونوتنجهام الانجليزيين تباعاً بعدما لعبا في صفوف الفريق الفرنسي بالإعارة منذ يناير، كما تعاقد مع السنغالي موسى نياخاتيه من نوتنجهام أيضاً والبرازيلي أنبر فينيسيوس من ريال بيتيس الإسباني.
ووقّع المدرب بيار ساج الذي أنقذ ليون في الموسم المنصرم من الهبوط إلى الدرجة الثانية وقاده للمركز السادس، بعد حلوله بدلا من الإيطالي فابيو جروسو، عقداً جديداً مع النادي لموسمين حتّى 2026.

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