البايرن يتعاقد مع «جناح فرنسا»

ميونيخ (أ ف ب)



تعاقد بايرن ميونيخ، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنصرم، مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليز قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي حتّى عام 2029.

وأفاد موقع «كيكر» الرياضي أن بايرن دفع شرطاً جزائياً بقيمة 75 مليون دولار للنادي الإنجليزي الممتاز للحصول على خدمات الفرنسي في صفقة لمدة خمسة أعوام.

قال أوليز «22 عاماً» الذي اجتاز الفحص الطبي الروتيني في بافاريا في بيان «إنه تحد كبير، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه».

وتابع «أريد أن أثبّت نفسي على هذا المستوى، وأن ألعب دوري في ضمان الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع فريقنا في السنوات المقبلة».

ولد أوليز في لندن ومثّل فرنسا على مستوى الناشئين، وسيلعب مع منتخب «البلوز» تحت قيادة المدرب تييري هنري في أولمبياد باريس الشهر الحالي.

وسجل أوليز 10 أهداف، ومرر 6 كرات حاسمة في 19 مباراة الموسم الماضي للنادي اللندني.

وهي الصفقة الثانية التي يجريها عملاق بافاريا هذا الصيف، بعد المدافع الياباني هيروكي إيتو «25 عاماً» الذي وصل من شتوتجارت.

وفقد البايرن الموسم الماضي لقب الدوري الذي هيمن عليه 11 موسماً توالياً، بعدما حلّ في المركز الثالث خلف باير ليفركوزن البطل ووصيفه شتوتجارت.

وعانى البايرن من تسجيل الأهداف في الموسم المنصرم، إذ باستثناء قائد منتخب إنجلترا المهاجم هاري كين الذي سجل 36 هدفاً في 32 مباراة في «البوندسليجا»، بعد وصوله الصيف الماضي، كان جمال موسيالا الوحيد الذي نجح في تسجيل 10 أهداف.

قال المدير الرياضي لبايرن ماكس إيبرل «نريد قوة دافعة جديدة في فريقنا، وطاقة جديدة، وأفكاراً جديدة، هذا ما يمثله لاعبون مثل ميكايل أوليز».

وتابع «نحن نتطلع بشدة لوجوده هنا، سوف يثري لعبتنا».

وحسب ما ورد، يقترب البايرن أيضاً من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، في حين أن مدافع ليفركوزن جوناثان تاه، والهولندي تشافي سيمونز مهاجم لايبزج مدرجان أيضاً في قائمة عملاق بافاريا.