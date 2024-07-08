حكام نصف نهائي «كوبا أميركا»

واشنطن (د ب أ)



أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» طاقمي الحكام اللذين يديران مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة كوبا أميركا 2024، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين «حامل اللقب» مع نظيره الكندي، الوافد الجديد للمسابقة، مساء الثلاثاء، فيما تلعب كولومبيا مع أوروجواي في اليوم التالي بالمربع الذهبي للمسابقة القارية. وتم إسناد لقاء الأرجنتين وكندا لطاقم تحكيم من تشيلي بقيادة بييرو مازا «حكم ساحة»، ويعاونه كلاوديو أوروتيا وخوسيه ريتامال، فيما يتواجد التشيلي خوان لارا في تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، ويعاونه مواطناه إدسون سيستيرناس ورودريجو كارفخال والبيروفي أوجوستو مينينديز.

في المقابل، تم تعيين طاقم تحكيم مكسيكي لإدارة مباراة كولومبيا وأوروجواي، بقيادة سيزار راموس «حكم ساحة»، ويعاونه ألبرتو مورين وماركو بيسجيرا، فيما يتواجد الإكوادوري كارلوس أوربي في تقنية فار، ويعاونه مواطناه كريستيان ليسكانو وبراين لوايزا، بالإضافة للبيروفي خويل ألاركون.

يذكر أن الفائز من لقاء الأرجنتين وكندا يلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين كولومبيا وأوروجواي.