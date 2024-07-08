الكشف عن تفاصيل إصابة رودريجو

واشنطن (د ب أ)



أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت على «كاحل» النجم البرازيلي رودريجو، عدم تعرضه لإصابة خطيرة، خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروجواي في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وتعرض رودريجو لالتحام عنيف من ناهيتان نانديز، لاعب أوروجواي، خلال لقاء المنتخبين بدور الثمانية لبطولة كوبا أميركا، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وتلقى نانديز بطاقة حمراء، بعدما أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» تعمده إيذاء رودريجو، الذي تم استبداله في الدقيقة 87 من المباراة التي انتهت بفوز أوروجواي بركلات الترجيح، وهو يعاني من صعوبة في المشي.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «آس» الإسبانية، أن الفحوص المبدئية التي أجريت لرودريجو أثبتت عدم معاناته من مشكلة خطيرة، الأمر الذي جعل مسؤولي فريقه ريال مدريد الإسباني يتنفسون الصعداء.

أشارت الصحيفة إلى أن رودريجو سوف يحصل على إجازة تستمر بضعة أيام قبل العودة لتدريبات الفريق الملكي للاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد في 15 يوليو الجاري، بمشاركة اللاعبين غير الدوليين، حيث يسعى العملاق الإسباني للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، اللذين تُوج بهما في الموسم المنصرم، كما يشهد الموسم القادم مشاركته في النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، التي تجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع بمشاركة 32 نادياً بدلاً من 7 فرق.