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الرياضة

جريزمان مهدد بعدم اللعب أمام إسبانيا!

جريزمان مهدد بعدم اللعب أمام إسبانيا!
8 يوليو 2024 08:49

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد يلجأ إلى وضع أحد أبرز «كوادر» الفريق على «دكة البدلاء»، خلال مباراة إسبانيا غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا.
وقالت الصحيفة إن النجم المقصود، هو أنطوان جريزمان الذي كان ديشامب يعتبره أهم لاعب في الفريق، ويشركه في جميع المباريات، وإن المستفيد الأكبر من جلوس جريزمان على «الدكة» هو عثمان ديمبلي الذي شارك بديلاً في مباراة البرتغال في ربع نهائي البطولة، وتألق خلالها واستحق لقب «رجل المباراة».
وأضافت الصحيفة إن «حجة» ديشامب في ذلك، إن منتخب إسبانيا فريق منظم جداً ومهاري، ولديه هجوم ناري، بوجود الشابين لامين يامال ونيكو ويليامز، ولهذا يرغب المدير الفني الفرنسي في تعزيز قوته الهجومية، من أجل إتاحة الفرصة لتسجيل الأهداف، إذ أن الفريق لم يسجل حتى الآن إلا 3أهداف، منها هدفان بـ «نيران صديقة»، وهدف من ركلة جزاء، إضافة إلى تراجع مستوى جريزمان خلال البطولة من بدايتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن ديشامب مطمئن إلى دفاعه المكون من ثيو هيرنانديز وجول كوندي «ظهيران»، وويليام ساليبا وأوباميكانو «قلبا دفاع»، ومن ورائهم الحارس مايك ماينيان، ومطمئن أيضاً لخط وسطه المكون من نجولو كانتي وأوريليان تشواميني وأدريان رابيو العائد من الإيقاف، ووجود إدواردو كامافينجا بديلاً لأي منهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المرة الأولى التي يفكر فيها ديشامب في استبعاد أنطوان جريزمان من التشكيل الأساسي في مباراة إقصائية ببطولة كبرى، منذ أن فعلها في دورالـ16 لكأس العالم 2014بالبرازيل، وكانت المباراة أمام نيجيريا، وفاز «الديوك» 2-صفر.
وأوضحت الصحيفة أن ديشامب الذي يلعب بطريقة 4-3-3، من دون تغيير في الدفاع والوسط، سيعتمد على الثلاثي الهجومي كيليان مبابي وكولو مواني «ماركوس تورام» وعثمان ديمبلي، ولا مكان لمشاركة جريزمان.
أما فكرة بعض خبراء الكرة الذين يقولون ولماذا لا يجلس مبابي على «الدكة»، طالما أنه غير مكتمل اللياقة الفنية والذهنية والبدنية؟، فهي غير قابلة للتنفيذ، لأن ديشامب لن يفعلها من نفسه مع «كابتن» الفريق، وإنما قد يفعلها إذا طلب «فتى بوندي المدلل» بنفسه عدم اللعب، أوطلب التغيير خلال المباراة، مثلما فعل في مباراة البرتغال.
واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: إذ ما تأكد تنفيذ هذا السيناريو، فإنه سيكون ضربة قاصمة لجريزمان الذي قد يجد نفسه بديلاً للمرة الثانية في البطولة، بعد أن جلس بديلاً في أحدى مباريات الدور الأول.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
فرنسا
إسبانيا
ألمانيا
ديديه ديشامب
جريزمان
كيليان مبابي
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