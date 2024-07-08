دبا الحصن يقترب من ضم هيثم جويني



فيصل النقبي (دبا الحصن)



اقترب دبا الحصن من التعاقد مع الدولي التونسي هيثم جويني، مهاجم الملعب التونسي، وينتظر الإعلان عن الصفقة خلال يومين، لدعم هجوم الفريق.

وأعلنت إدارة النادي عبر الموقع الرسمي عن ضم الحارس سهيل المطوع، قادماً من الوصل.

من جانب آخر، قاد البرازيلي كايو زاناردي تدريبات الفريق، بعد نجاح الفحوص الطبية للاعبين، ويستمر المران حتى موعد السفر إلى تركيا لإقامة المعسكر الخارجي.

وتعلن الإدارة عن المزيد من التعاقدات خلال اليومين القادمين، قبل السفر إلى تركيا، من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد.