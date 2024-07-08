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الرياضة

علي مبخوت: أسعى لكتابة «تاريخ جديد» مع النصر

علي مبخوت: أسعى لكتابة «تاريخ جديد» مع النصر
8 يوليو 2024 11:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تنتظر جماهير النصر أن يعيد علي مبخوت الهداف التاريخي لدوري الإمارات، والصفقة المحلية الأبرز في «الميركاتو الصيفي»، فريق «العميد» إلى الواجهة في «صراع الهدافين» في الموسم الجديد، بعد غياب عقد كامل منذ آخر ظهور للاعبي «الأزرق» في قائمة «توب 3» لهدافي «دوري المحترفين».
ويملك مبخوت «الهداف التاريخي» لدورينا برصيد 218 هدفاً، والمتوج بلقب هداف الدوري موسمي 2016-2017 برصيد 33 هدفاً «رقماً قياسياً»، و2020-2021 برصيد 25 هدفاً، المقومات اللازمة لفرض «اللون الأزرق» على قمة هدافي الدوري.
وعبر مبخوت المنضم حديثاً لـ«العميد» بعد توقيعه عقداً لموسمين، عن سعادته، وقال: «النصر نادٍ كبير وصاحب تاريخ عريق كونه الأقدم في الإمارات، وأتشرف بأن أكون جزءاً من هذا الكيان، وأسعى لكتابة تاريخ جديد للنادي»، مؤكداً عزم جميع اللاعبين تقديم كل ما لديهم من أجل الجمهور.
وأضاف معلقاً على اللعب تحت قيادة الهولندي شرودر المدرب الحالي للأزرق، قائلاً: «شرودر مدرب كبير والجميع تابع التغيير الذي أحدثه في القيادة الفنية للفريق في الموسم الماضي، وسعيد أن أكون ضمن أدوات المدرب للموسم الجديد»، لافتاً إلى حرص المدرب التواصل معه والترحيب به ضمن صفوف الفريق.
وعانى النصر من «غياب الهداف» على مدار نحو 9 مواسم في «دوري المحترفين»، وتحديداً منذ موسم 2014-2015 والذي شهد احتلال مهاجمه السنغالي السابق إبراهيما توريه مركز «الوصافة» برصيد 18 هدفاً، خلف ميركو فوزينتيش المتوج بلقب هداف الدوري ولاعب الجزيرة السابق برصيد 25 هدفاً، وهو الرقم الأعلى للهداف في فريق النصر بالتساوي مع الإكوادوري كارلوس تينيريو في موسم 2009-2010.
وظل رصيد الأهداف الـ 18 الأعلى لمهاجمي «الأزرق» في دوري المحترفين على مدار مواسمه منذ الانطلاقة في 2008-2009 وصولاً إلى نسخة الموسم الماضي 2023-2024، بعدما كاد الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم النصر السابق ولاعب قادش الإسباني الحالي معادلة الرقم في موسم 2018-2019 بتسجيله 17 هدفاً.
وتعاقب على هجوم «العميد» عدد من النجوم فشلوا في المنافسة على لقب الهداف، أبرزهم الفارو نيجريدو، تيجالي، وصولاً إلى الإيطالي جابياديني محترف «العميد» الحالي ومتصدر قائمة الهدافين في الموسم الماضي 2023- 2024 برصيد 11 هدفاً.

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