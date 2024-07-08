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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتطلع إلى تعزيز التفوق في «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» يتطلع إلى تعزيز التفوق في «طواف فرنسا»
8 يوليو 2024 11:30

مراد المصري (أبوظبي)


يستأنف فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الثلاثاء، منافسات «النسخة 111» من «طواف فرنسا»، بعد استراحة لمدة 24 ساعة لجميع الفرق المشاركة لالتقاط الأنفاس بعد نهاية المرحلة التاسعة، وذلك وسط ترقب للمراحل الست المقبلة، قبل التوقف الثاني والأخير للسباق الذي يمتد إلى 21 يوليو الجاري.
ويدخل فريق الإمارات للدراجات الهوائية، وقائده السلوفيني تادي بوجاتشار، المنافسات مجدداً، بهدف الحفاظ على صدارة الترتيب للفرقي والفردي، والتي أحكم الفريق قضبته عليها طوال المراحل الست الماضية.
وتقام 6 مراحل متتالية، تتضمن 3 تحديات جبلية، بحيث تنطلق المرحلة العاشرة اليوم لمسافة 187.3 كلم، على أرضية مسطحة، ويعقبها المرحلة الحادية عشرة، لمسافة 211 كلم على مسار جبلي، والمرحلة الثانية عشرة لمسافة 203.6 كلم على أرضية مسطحة، والمرحلة الثالثة عشرة لمسافة 165.3 كلم، على أرضية مسطحة أيضاً، قبل خوض غمار المرحلتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، على مسار جبلي لمسافتي 151.9 كلم و197.7 كلم.
وهناك يوم توقف للراحة «15 يوليو الجاري»، قبل أن تقام الجولات الست التالية والأخيرة نحو منصة التتويج.
ويتصدر فريق الإمارات للدراجات الهوائية ترتيب الفرق حالياً، بإجمالي زمن يبلغ 107:13:01 ساعة، كما يرتدي قائده بوجاتشار «القميص الأصفر» لمتصدر ترتيب الفردي، بتوقيت 35:42:42 ساعة.
وأكد بوجاتشار عقب نهاية المرحلة التاسعة، أنه يستمتع بخوض المنافسات إلى الآن، ويركز فقط على تقديم الأفضل منه، من دون تفكير في الترتيب الحالي، وقال «الجولة التاسعة» جاءت مفاجئة للغاية، من حيث «الأرضية الوعرة»، إلا إنني قضيت وقتاً ممتعاً خلالها، كان هناك الكثير من التحديات بالصخور والرمال، كان هناك تنافس ومطاردة بيننا على صدارة الترتيب، وفي النهاية جاءت هذه النتيجة الإيجابية».
وأضاف «بعد خوض المرحلة التاسعة التي تعد واحدة من أصعب أيام الطواف إلى الآن، لذلك توجب علي استغلال يوم الراحة، لأن المراحل المقبلة صعبة أيضاً، وبالشكل العام أشعر بالثقة والسعادة بالطريقة التي بدأنا فيها المنافسات وأحاول الاستمتاع بالحدث».
المعروف أن الدرّاج الفرنسي أنتوني تورجي منح بلاده الفوز الثالث في «النسخة 111»، وذلك باحتلاله المركز الأول في المرحلة التاسعة في تروا، وهو الفوز الفرنسي الثالث في هذه النسخة، بعد تفوق رومان بارديه وكيفن فوكيلان في المرحلتين الأوليين.
وبعد سباق مجنون تميّز بالعديد من الهجمات ومنافسة ضارية بين أبرز المرشحين للفوز باللقب، تقدّم تورجي في «السبرينت» الأخير على ملاحقيه، ليهزم البريطاني توم بيدكوك والكندي ديريك دجي محققاً باكورة انتصاراته والأبرز في مسيرته.
قال الدرّاج البالغ 30 عاماً بتأثر كبير مهدياً إنجازه لعائلته وأصدقائه «إنه أمر لا يصدق، لقد مرّ وقت طويل منذ أن فزت، وكنت أتطلع إلى انتصار كبير منذ سنوات عديدة».
ويُعتبر تورجي متخصصاً بالسباقات الكلاسيكية، حيث حلّ ثانياً في طواف ميلانو-سان ريمو. كما حقق لفريقه «توتال إنرجيز» أول فوز له في «طواف فرنسا»، منذ انتصار ليليان كالميجان في عام 2017.
واختَتمت المرحلة التاسعة، قبل يوم الراحة أمس، الأسبوع الأول الرائع من طواف فرنسا على وقع رفع الدرّاج الشهير البريطاني مارك كافينديش «39 عاماً» عدد انتصاراته، وتحقيق الإريتري بنيام جيرماي فوزه الأول، بالإضافة إلى معارك شرسة على «القميص الأصفر».
ولم يطرأ أي تعديل على الترتيب العام الموقت، حيث حافظ بوجاتشار «الإمارات للدراجات» على فارق الـ33 ثانية بينه وبين البلجيكي ريمكو إيفينيبول «سودال كويكستيب» والـ1:15 دقيقة عن الدنماركي يوناس فينجيجارد «فيسما»، حامل اللقب في العامين الماضيين.
وبذل المرشحون الأبرز قصارى جهدهم للتقدم في ترتيب هذه المرحلة، على غرار بوجاتشار، المتوّج في 2020 و2021، الذي هاجم مرتين في آخر 22 كيلومتراً، ولكن من دون أن يتمكن من الانفراد بالصدارة.
كما حاول إيفينيبول بدوره أن ينفرد عن باقي الدراجين قبل 70 كلم من خط النهاية، ولم يجاريه سوى بوجاتشار وفينجيجارد.
وفي صورة نادرة للغاية في الطواف، التحق الدراجون الثلاثة بمجموعة المقدمة، حيث فرض تورجي نفسه الأسرع، ليجتاز خط النهاية في المركز الأول.

 

 

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الخمسة الأوائل في الترتيب العام

1- تادي بوجاتشار 35:42.42 ساعة
2- ريمكو إيفينيبول بفارق 33 ثانية
3- يوناس فينجيجارد بفارق 1.15 دقيقة
4- بريموز روجليتش بفارق 1.36 دقيقة.
5- خوان أيوسو بفارق 2.16 دقيقة.

 

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