منتخب السلة يدخل معسكر دبي قبل بطولة «وليام جونز»

علي معالي (أبوظبي)

دخل منتخبنا الوطني لرجال السلة معسكره المغلق في دبي، استعداداً للسفر صباح يوم الجمعة المقبل إلى الصين تايبيه، للمشاركة في بطولة وليام جونز، والتي تعتبر محطة تجهيز مهمة وترتيب الأوراق، قبل استكمال منافساته في تصفيات كأس أمم آسيا في نوفمبر المقبل بلقاء الجولة الثالثة ضد منتخب لبنان في المجموعة السادسة، والتي تضم كلا من لبنان والبحرين وسوريا، إضافة إلى منتخبنا.

ويتدرب المنتخب يومياً على صالة نادي النصر حتى موعد السفر تحت قيادة د. منير بن الحبيب ومساعديه سالم عتيق وجاسم عبدالرضا، والإداري راشد آل علي، إضافة إلى راشد عبدالله مدير المنتخبات، ويترأس بعثة المنتخب في هذه الرحلة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات.

قال راشد عبدالله: «كان هناك معسكر مفتوح منذ اليوم الأول من هذا الشهر، ثم دخلنا المعسكر المغلق بعدها ب 7 أيام، بوجود 21 لاعباً، وسيتم الاستقرار قبل السفر على عدد ما بين 14 إلى 16 لاعباً، وتم إضافة ثنائي نادي الوصل خالد خليفة وسالم خليفة».

وأضاف: «بطولة وليام جونز يشارك فيها منتخبات قوية للغاية، سواء الفلبين أو اليابان والصين تايبيه بفريقين، ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة يوم 13 الشهر الجاري أمام الفلبين، وتحظى المباريات بحضور جماهيري كبير لوجود مستويات متميزة والشعبية الجارفة للعبة السلة في الصين تايبيه».

وكان المنتخب قد خسر في أول مباراتين بالتصفيات الآسيوية أمام البحرين بنتيجة 64- 70، ومن سوريا 63- 78، ومباراة الجولة الثالثة بالمجموعة ستكون ضد منتخب لبنان يوم 22 نوفمبر المقبل.