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الرياضة

27 لاعباً في قائمة النصر لمعسكر هولندا

27 لاعباً في قائمة النصر لمعسكر هولندا
8 يوليو 2024 11:48

أبوظبي (الاتحاد)
غادرت بعثة الفريق الأول لنادي النصر إلى معسكر هولندا، والذي يستمر حتى 29 يوليو، ويتضمن خوض ثلاث وديات أمام أندية إن أيه سي بريدة، وجرافشاب، وتوب أوس أيام 14 و20 و27 من الشهر الجاري على التوالي. 
وضمت قائمة «العميد» لمعسكر هولندا 27 لاعباً، أبرزهم علي مبخوت المنتقل حديثاً من الجزيرة، والخماسي الأجنبي عادل تعرابت، سمير ميمسيفيتش، مانولو جابياديني، أيوري ميديروس، كيفن أجودلو، إضافة إلى مجموعة كبيرة من العناصر الشابة ولاعبي فريق تحت 21، وشملت القائمة من بين الوجوه الشابة الجديدة، الحارس ستيفان بيانوفيتش، وإيمانويل دا سيلفا. 

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