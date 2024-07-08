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الرياضة

8 ميداليات لمنتخب بناء الأجسام في «الآسيوية»

8 ميداليات لمنتخب بناء الأجسام في «الآسيوية»
8 يوليو 2024 14:00

دبي (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني لبناء الأجسام، 8 ميداليات خلال مشاركة ناجحة في بطولة آسيا، التي اختتمت في منغوليا، وذلك بواقع ذهبية واحدة وأربع فضيات وثلاث برونزيات.
وتألق منتخبنا في المنافسات، التي أشرف على تنظيمها الاتحادان الآسيوي والدولي لبناء الأجسام، وأحرز خالد الفلاسي ميداليتين، هما ذهبية فئة بناء الأجسام الماستر، وفضية وزن 80 كجم، وحصد عيسى المدني ميداليتين، هما فضية تحت 70 كلجم، وبرونزية كلاسيك بناء الأجسام لطول 171 سم.
وفي منافسات الفيزيك، حصد اللاعب أحمد التميمي فضية طول 170 سم، ونال زميله طارق موسى فضية 176 سم، ونال علي ضاوي برونزية 179 سم، وفاز زميله شعيب عبدالله ببرونزية بناء العضلات.
بدوره، وصف أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب، البطولة بأنها كانت قوية والمنافسات شديدة لمشاركة نخبة من أفضل لاعبي القارة والعالم، مؤكداً أن متابعة ورعاية مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ذللت الصعاب وساهمت بالنتائج الإيجابية التي حققها لاعبو المنتخب.
وختم جوهر بالإشارة أن المنتخب الوطني تنتظره بطولات قوية مقبلة، وهي غرب آسيا وبطولة العرب خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات.
بدوره، أكد زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، أن جميع اللاعبين قدموا أداءً طيباً، واستحقوا الحصول على ميداليات أخرى لولا بعض القرارات التحكيمية التقديرية، إلا أن هناك حالة رضا بالنتائج المتحققة.

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