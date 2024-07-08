«السباق إلى دبي» يختتم «السلسلة الأوروبية»



دبي (الاتحاد)



اختتمت بطولات «السلسلة الأوروبية»، في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ونجح الأسكتلندي أوين فيرجسون في حصد لقب «ألمانيا المفتوحة».

جاء فوز فيرجسون، بعدما أنهى بطولة بي إم دبليو الدولية المفتوحة في ميونيخ، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل.

وأسهم اللقب الثالث في مسيرته بالجولة، في تقدم فيرجسون 45 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، ليصبح في المركز 16 هذا الموسم، بإجمالي 917 نقطة.

واستفاد الإنجليزي جوردان سميث من الحصول على المركز الثاني، برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليتقدم 13 خطوة، ويصبح في المركز 19 ضمن ترتيب «السباق إلى دبي»، وله 896 نقطة.

وفيما جاء الياباني ريكويا هوشينو في المركز السادس في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، إلا أن الأمر جعله يتقدم خطوة مهمة، ليصبح «الثالث» في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 1426 نقطة، ويتمسك بأمل مطاردة الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام بإجمالي 2964 نقطة.

وفي ختام البطولة، نال الإيطالي جويدو ميليوتزي، اللقب الشرفي، بوصفه بطل «السلسلة الأوروبية»، وحقق النتائج الإيجابية، أبرزها الفوز ببطولة هولندا المفتوحة، وهو ما يمنحه المزيد من الحافز، بعدما أعلن في وقت سابق أنه يمثل بلاده في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «باريس 2024».

وتضم روزنامة جولة دي بي وورلد 44 بطولة، في 24 دولة، على أن يكون ختام الموسم للجولة التي تطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، في ضيافة الإمارات، مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.