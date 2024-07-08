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الرياضة

سلطان الظاهري بطل «العين للشطرنج»

سلطان الظاهري بطل «العين للشطرنج»
8 يوليو 2024 15:30

 
العين (الاتحاد)

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تُوج سلطان عبدالله الظاهري، بكأس مهرجان صيف العين للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.
وأشاد عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بنجاح المهرجان والإقبال على المشاركة، وثمن دعم وجهود مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بالرياضة في أبوظبي.
جاء فوز سلطان الظاهري باللقب، بعد أن حقق «العلامة الكاملة» برصيد 7 نقاط من 7 جولات، بينما حصد عبدالرحمن الجياتي من سوريا جائزة المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 6 نقاط، وحصدت لاعبتنا شيخة عبدالله المريخي، جائزة المركز الثالث والميدالية البرونزية «5 نقاط»،
وفازت شيخة ناصر الشامسي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بينما نال سعد جابر الأحبابي جائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة، وأسماء مخملجي بجائزة أفضل ناشئة تحت 14 سنة، ونهيان محمد المزروعي بجائزة أفضل ناشئ تحت 12 سنة، وفاطمة البلوشي بجائزة أفضل ناشئة تحت 12 سنة، وعبدالله البلوشي بجائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات.
أقيمت بطولة صيف العين للشطرنج الخاطف من 7 جولات، وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة، مع إضافة 3 ثوان لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج، وقام بإدارة البطولة الحكم الدولي أحمد عادل.

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