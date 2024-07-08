الإثنين 8 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صقر والعلي يُتوجان بلقب «الإمارات للشطرنج»

صقر والعلي يُتوجان بلقب «الإمارات للشطرنج»
8 يوليو 2024 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمدوف يترقب «ليلة القتال» في أبوظبي
ختام رائع لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب


أحرز صقر عيسى خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الأول، في فئة تحت 10 سنوات، للذكور، ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، للفئات المفتوحة والسيدات، وتحت 8 و10 سنوات للذكور والإناث، ونظمها اتحاد الشطرنج، في قاعة نادي دبي للشطرنج، ضمن الأجندة السنوية للنشاط المحلي، وسجل صقر 8.5 نقطة في 9 جولات، فيما جاء عبدالله علي المنصوري «الفجيرة للشطرنج» في المركز الثاني، مسجلاً 7 نقاط، وتساوى 3 لاعبين في المركز الثالث «6 نقاط»، ثم حمدان العلي «العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، وعبيد الشامسي «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، وزميله ناصر الزرعوني.
وحصد زايد محمد العلي «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، المركز الأول في فئة تحت 8 سنوات للذكور، محققاً 7 نقاط، وتبعه سيف علي محفوظ «الشارقة الثقافي للشطرنج» برصيد 6.5 نقطة، متساوياً مع راشد التميمي «نادي دبي للشطرنج والثقافة»، ثم منصور المرزوقي «الشارقة الثقافي للشطرنج».
وتساوى لاعبان في صدارة البطولة المفتوحة للرجال، بعد الجولة السادسة، هما عبدالرحمن محمد الطاهر «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، وعمار السدراني «نادي الفجيرة للشطرنج» ولكل منهما 5 نقاط، يليهما إبراهيم سلطان «نادي دبي للشطرنج والثقافة» برصيد 4.5 نقطة، متساوياً مع زميله أحمد فريد.
وفي بطولة السيدات، تتساوى مريم عيسى «نادي دبي للشطرنج والثقافي»، مع فاطمة سيف العلي «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة» برصيد 5 نقاط من 6 جولات، ثم وديمة الكلباني «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية» برصيد 4.5 نقطة، متساوية مع زميلتها زينب درويس المعمري وعنود عيسى «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة».

 

الإمارات
الشارقة
الشطرنج
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اليوم 14:23
جسر على نهر النيل في القاهرة (أرشيفية)
الترفيه
حفل زفاف يتحول إلى مأتم
اليوم 17:31
محمدوف يترقب «ليلة القتال» في أبوظبي
الرياضة
محمدوف يترقب «ليلة القتال» في أبوظبي
اليوم 17:30
آثار قصف على أوكرانيا
الأخبار العالمية
29 قتيلا في قصف على أوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد
اليوم 17:19
X7 تطلق خدمة "إي أم أكس انترناشونال" لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
علوم الدار
X7 تطلق خدمة "إي أم أكس انترناشونال" لتوصيل الطرود في منطقة الخليج
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©