صقر والعلي يُتوجان بلقب «الإمارات للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز صقر عيسى خميس لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الأول، في فئة تحت 10 سنوات، للذكور، ضمن بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، للفئات المفتوحة والسيدات، وتحت 8 و10 سنوات للذكور والإناث، ونظمها اتحاد الشطرنج، في قاعة نادي دبي للشطرنج، ضمن الأجندة السنوية للنشاط المحلي، وسجل صقر 8.5 نقطة في 9 جولات، فيما جاء عبدالله علي المنصوري «الفجيرة للشطرنج» في المركز الثاني، مسجلاً 7 نقاط، وتساوى 3 لاعبين في المركز الثالث «6 نقاط»، ثم حمدان العلي «العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، وعبيد الشامسي «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، وزميله ناصر الزرعوني.

وحصد زايد محمد العلي «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، المركز الأول في فئة تحت 8 سنوات للذكور، محققاً 7 نقاط، وتبعه سيف علي محفوظ «الشارقة الثقافي للشطرنج» برصيد 6.5 نقطة، متساوياً مع راشد التميمي «نادي دبي للشطرنج والثقافة»، ثم منصور المرزوقي «الشارقة الثقافي للشطرنج».

وتساوى لاعبان في صدارة البطولة المفتوحة للرجال، بعد الجولة السادسة، هما عبدالرحمن محمد الطاهر «نادي الشارقة الثقافي للشطرنج»، وعمار السدراني «نادي الفجيرة للشطرنج» ولكل منهما 5 نقاط، يليهما إبراهيم سلطان «نادي دبي للشطرنج والثقافة» برصيد 4.5 نقطة، متساوياً مع زميله أحمد فريد.

وفي بطولة السيدات، تتساوى مريم عيسى «نادي دبي للشطرنج والثقافي»، مع فاطمة سيف العلي «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة» برصيد 5 نقاط من 6 جولات، ثم وديمة الكلباني «نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية» برصيد 4.5 نقطة، متساوية مع زميلتها زينب درويس المعمري وعنود عيسى «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة».