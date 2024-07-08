«بومبادور» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا

أبوظبي (الاتحاد)

حققت المحطة البولندية الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، نجاحات جديدة لمسيرتها الريادية حول العالم، وذلك في ختام ديربي وسط أوروبا، الذي أقيمت منافساته في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو، وسط حضور جماهيري بلغ 15 ألف متفرج.

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط إعلاء شأن الخيل العربي في كافة دول العالم وتشجيع اقتناء وتربية الخيول العربية، عبر منظومة سباقات متطورة تسهم في دعم الملاك والمربين، وتعزز من تواجد الخيل العربي في أهم وأفضل السباقات العالمية.

ونجح المهر «باد جاي بومبادور» في الفوز بلقب سباق المحطة البولندية الرابعة للكأس الغالية، بعد تألقه اللافت وقيادته لمجموعة الخيول المشاركة في منعطف نهاية السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي، ضمن فئة (ليستد)، وبمشاركة 12 خيلاً من عمر أربع سنوات فما فوق.

وينحدر البطل من نسل (نو ريسك الموري × بيرنايس رويال بنت دورمان)، ويعود لإسطبلات إيفيتا، وتحت إشراف المدرب ماتشيك كاتسبيك، وتحت قيادة الفارس سنزار أبيف، حيث قطع البطل مسافة السباق بزمن 02:16:80 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية فايفري الموري (إيه إف البحر × فارليل الموري)، فيما حل بالمركز الثالث مهيمن مسقط (رداد × اورييل دي كرير).

حضر وتابع مجريات السباق وشارك في تتويج الفائزين، فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد المنصوري، ممثل سفارة الدولة في بولندا، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

بدوره، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نثمن بامتنان كبير دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرعايته المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي تعاصر أعلى المراتب في السباقات العالمية بفضل رؤية سموه، ودعم مسيرة وأهداف الكأس الغالية التي حققت نجاحات مميزة في محطتها الرابعة في بولندا، وسط مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في ديربي وسط أوروبا للخيول العربية»، مبيناً أن سباق بولندا يترجم خطط دعم الملاك الجدد وتوسيع نطاق تشجيع اقتناء الخيل العربي ورفع مستوى الإنتاج والارتقاء بالسباقات.

وأضاف: «نفخر بقيمة بالنجاحات المهمة وتمثل مكسباً جديداً لأجندة سباقاتنا في عام 2024، كما نشيد بالحضور الجماهيري الكبير الذي بلغ 15 ألف متفرج، متوجهاً بالشكر لإدارة مضمار سلوزويك البولندي وللقائمين على سباقات الخيول العربية والمكانة المتطورة التي تعاصرها في وارسو».