منتخب التنس يستعد لكأس ديفيز في معسكر كمبوديا

دبي (الاتحاد)

دشن منتخبنا الوطني للتنس المرحلة الثانية من استعداداته للمشاركة في بطولة كأس ديفيز خلال الشهر الجاري، وذلك في المعسكر التدريبي الذي يقيمه في كمبوديا، بعدما سبق أن أقام المرحلة التحضيرية الأولى في تايلاند.

وأكد محمود البلوشي، رئيس بعثة المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن اللاعبين استفادوا من المرحلة الأولى من التدريبات في تايلاند، وأصبحوا على مستوى فني وبدني جيد مع انطلاق المرحلة التحضيرية الثانية، مما يحفزهم على تقديم أفضل المستويات الفنية، سعياً لتحقيق الانتصارات الكفيلة بالفوز والتأهل للعب في المستويات الفنية الأعلى.

وقدم البلوشي الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، للدعم الذي يحظى به لاعبو المنتخب الوطني من أجل تحقيق هدف التأهل للمجموعة الثالثة.

ويضم منتخبنا اللاعبين عمر بهروزيان، حمد الجناحي، عبدالله أهلي، أحمد بدري وعبدالله المرزوقي، والمدرب محمود نادر.

وسيشارك منتخبنا، إلى جانب الكويت، وقطر، والعراق، وقرغيزستان، وميانمار، وسريلانكا، وكمبوديا، بانتظار قرعة البطولة، التي تسبق انطلاق المنافسات.