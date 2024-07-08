كلباء يفاوض مهاجماً إيرانياً



فيصل النقبي (كلباء)



يسابق كلباء الزمن لإنهاء ملف الأجانب، قبل سفر الفريق إلى المعسكر الخارجي، وفتحت باب التفاوض مع مهاجم إيراني، بالإضافة إلى التمسك بالتعاقد مع مهدي قايدي هداف «النمور» في الموسم السابق، والذي لعب معاراً من شباب الأهلي، وقدم مستويات لافتة.

من جهة أخرى، يركز الصربي فوك رازوفيتش المدرب الجديد، على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبيه، خلال التدريبات الأولى، بطريقة علمية ومدروسة قبل السفر إلى سلوفينيا.

وانتظم جميع اللاعبون في التدريبات، حيث يشهد اليومان القادمان اكتمال التجهيزات المتعلقة بالفريق.

وأوضح أحمد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن الترتيبات تمضي وفق خطة مجلس الإدارة، ومتابعة مستمرة من محمد اليماحي، رئيس مجلس الإدارة، حيث أشاد بالدعم الكبير التي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للفريق.

وأضاف: المعلومات عالية في بداية الموسم، ونقدم الدعم المتواصل للجهاز الفني واللاعبين من أجل ظهور مختلف وجيد في الموسم الجديد.